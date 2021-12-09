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У гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя нашли ещё 21 объект недвижимости и 6 машин

А у ряда подчинённых Сафонова, которые также проходят по его делу, обнаружили активы на сотни миллионов рублей.

9 декабря, 02:33
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Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов © ТАСС / Елена Березина

У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с "золотым унитазом" нашли ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Всё это будут изымать, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Помимо популярного в народе особняка нами установлены ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", сказал Краснов в интервью РИА "Новости".

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Генпрокурор добавил, что у ряда подчинённых Сафонова, которые также проходят по его делу, обнаружили активы на сотни миллионов рублей.

"Общая стоимость имущества, приобретённого ими в период службы на неподтверждённые доходы, превышает сотни миллионов рублей", — подчеркнул Краснов.

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Напомним, в июле стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, высокопоставленный гаишник возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам в регионе. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольского УГИБДД был задержан его заместитель.

Особое внимание общественности привлёк интерьер особняка Сафонова. Изнутри он был отделан золотом, повсюду стояла инкрустированная мебель и висели хрустальные люстры, а в ванной находились позолоченные раковина и унитаз.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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