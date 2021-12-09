У гаишника с "золотым унитазом" из Ставрополя нашли ещё 21 объект недвижимости и 6 машин

У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с "золотым унитазом" нашли ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Всё это будут изымать, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Помимо популярного в народе особняка нами установлены ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", — сказал Краснов в интервью РИА "Новости".

Генпрокурор добавил, что у ряда подчинённых Сафонова, которые также проходят по его делу, обнаружили активы на сотни миллионов рублей.

"Общая стоимость имущества, приобретённого ими в период службы на неподтверждённые доходы, превышает сотни миллионов рублей", — подчеркнул Краснов.