Посольство РФ назвало безответственными слова сенатора Уикера о ядерном ударе по России

Посольство России в США прокомментировало заявление американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении против РФ ядерного оружия из-за ситуации вокруг Украины. Ранее законодатель в интервью телеканалу Fox News рекомендовал президенту Соединённых Штатов Джо Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность превентивного ядерного удара по России.

"Подобные высказывания безответственны. Советуем всем непросвещённым взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".

В посольстве обратили внимание, что Уикер представляет штат Миссисипи, где расположены отделения компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Atomics — крупных предприятий военно-промышленного комплекса США.

"Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне, — украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны?" — задались вопросом в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что 7 декабря Байден и президент России Владимир Путин обозначили контуры возможного снижения напряжённости. По согласованию долгосрочных гарантий безопасности предстоит ещё долгий и серьёзный диалог, требующий спокойствия и демонстрации готовности к компромиссу, отметили в дипмиссии.

"Вряд ли непродуманные заявления Р. Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений. Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", — заключили в Посольстве РФ.