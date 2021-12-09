Главная проблема политики США в отношении Украины сводится к тому, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в её использовании для "сдерживания" России. Об этом пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

По словам автора, сохранение независимости Незалежной является прочно утвердившимся элементом политики США, однако связано это главным образом со стремлением "не допустить воссоздания СССР".

"Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времён холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества — вроде роста этнического национализма, — как правило, игнорируются правительством и СМИ США", — пояснил профессор.

Также Петро подчёркивает, что почувствовав силы навсегда "вывести" Киев из-под влияния РФ, американские власти стали проявлять безразличие к украинскому обществу. Профессор напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввёл "наиболее суровые со времён распада Советского Союза" ограничения в отношении оппозиционных СМИ, а Вашингтон поддержал его решение. Ко всему прочему, украинский лидер проигнорировал закон и задним числом отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины, не приняв во внимание решение Верховного суда о восстановлении его в должности.