Профессор Петро назвал главный просчёт США на Украине
По мнению политолога, почувствовав силы навсегда "вывести" Киев из-под влияния РФ, американские власти стали проявлять безразличие к украинскому обществу.
Военнослужащие США во время парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины на площади Независимости © ТАСС / Ирина Яковлева
Главная проблема политики США в отношении Украины сводится к тому, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в её использовании для "сдерживания" России. Об этом пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
По словам автора, сохранение независимости Незалежной является прочно утвердившимся элементом политики США, однако связано это главным образом со стремлением "не допустить воссоздания СССР".
"Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времён холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества — вроде роста этнического национализма, — как правило, игнорируются правительством и СМИ США", — пояснил профессор.
Также Петро подчёркивает, что почувствовав силы навсегда "вывести" Киев из-под влияния РФ, американские власти стали проявлять безразличие к украинскому обществу. Профессор напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввёл "наиболее суровые со времён распада Советского Союза" ограничения в отношении оппозиционных СМИ, а Вашингтон поддержал его решение. Ко всему прочему, украинский лидер проигнорировал закон и задним числом отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины, не приняв во внимание решение Верховного суда о восстановлении его в должности.
По мнению политолога, нынешняя политика США способствует "нездоровой зависимости" Украины, что тормозит мирное решение вопроса по Донбассу и уже повлекло за собой огромные экономические потери из-за разрыва торговых связей с РФ. Петро считает, что транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора. А именно Россия, США и НАТО должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, после которых Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Кроме того, он исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины. Политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Вашингтон ввести в Незалежную американские войска.
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