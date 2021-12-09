Посол Украины Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России
По его словам, Киев надеется, что немецкий политик проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса".
Канцлер Германии Олаф Шольц © ТАСС / АР
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к новому канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать противодействие политике России.
В беседе с газетой Berliner Zeitung он заявил, что Киев возлагает большие надежды на политику нового Федерального правительства Германии. А именно ждёт "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить "холодный душ" России, так как та якобы планирует развязать войну. По словам Мельника, Киев надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса". В этой связи Мельник призвал нового канцлера организовать в течение ближайших недель "нормандский саммит" в Берлине.
Также дипломат в очередной раз потребовал от немецкого правительства опубликовать "каталог жёстких и болезненных карательных мер" против РФ, в том числе запретить "Северный поток – 2", если произойдёт "вторжение" на Украину.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Комментариев: 0