Посол Украины Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России

В беседе с газетой Berliner Zeitung он заявил, что Киев возлагает большие надежды на политику нового Федерального правительства Германии. А именно ждёт "мощного голоса из Берлина" для того, чтобы обеспечить "холодный душ" России, так как та якобы планирует развязать войну. По словам Мельника, Киев надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса". В этой связи Мельник призвал нового канцлера организовать в течение ближайших недель "нормандский саммит" в Берлине.