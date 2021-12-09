Петербуржцы стали на треть реже оплачивать проезд в транспорте наличными

Жители Санкт-Петербурга стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью карт и телефонов. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской Комитет по транспорту.

Так, за десять месяцев 2021 года на всех видах транспорта, включая метро, петербуржцы с помощью электронного кошелька "Подорожник" оплатили 429 млн поездок. Это на 23% больше, чем за тот же период 2020 года — 348 млн. Выросло на 20% и число трансакций с помощью длительных проездных — 469 млн поездок за январь — октябрь 2021-го против чуть менее 388 млн за тот же отрезок 2020-го. Банковскими картами в наземном транспорте за первые десять месяцев 2021 года расплачивались почти в два раза чаще: 15,8 млн раз против прошлогодних 7,9 млн.

Количество поездок по "гостевому тарифу" с января по октябрь 2021 года снизилось на 29% — с 57 млн в 2020 году до 40,5 млн в 2021-м. По мнению экспертов, популярность "гостевого тарифа" падает в связи с его дороговизной: сейчас в метро разница между ценой жетона и оплатой поездки "Подорожником" составляет 19 рублей, а в 2022 году возрастёт до 20. В сравнении с Единой картой петербуржца цифры ещё больше — 27 и 29 рублей.

"Мы идём правильным путём. Чем меньше доля "гостевого тарифа", тем меньше расходы города на взимание платы. Операции с разовыми проездными стоят дороже, чем с многоразовыми для системы городского транспорта. Если взять Хельсинки, там вообще налички нет, только приложение мобильное. Но его достаточно легко установить и разобраться в нём может даже турист, который не знает языка", — отметил ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, эксперт Института дизайна и урбанистики НИУ ИТМО Дмитрий Баранов.

По его словам, переход пассажиров на "Подорожники", банковские карты и приложения связан не только с экономией, но и с удобством. Ведь гораздо удобнее приложить карточку или телефон, чем иметь дело с наличкой. Но возможность оплаты проезда наличными стоит оставить, отметил Баранов. Во-первых, люди должны привыкнуть, а во-вторых, может случиться всё что угодно, например пассажир забудет карточку или у него сядет телефон.