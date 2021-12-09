Financial Times узнала об уступке Байдена Путину после переговоров

Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности РФ расширением НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что Москва хочет, чтобы Североатлантический альянс взял на себя обязательство отказаться от расширения на восток и воздержаться от размещения в граничащих с Россией странах военного контингента, который может быть задействован для нападения на РФ.

"Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что [президент России Владимир] Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе", — говорится в материале Financial Times.

Ранее Джо Байден сообщил, что власти США намерены объявить о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса на восток.

Дату "встречи на высоком уровне" анонсируют ближе к концу рабочей недели, заявил глава Белого дома. В саммите помимо России и США примет участие минимум четыре "ключевых союзника" Вашингтона. О каких именно государствах идёт речь, Байден не уточнил. Также глава Белого дома заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому США не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом. Кроме того, он исключил вероятность применения США силы против России из-за Украины. Политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Вашингтон ввести в Незалежную американские войска.