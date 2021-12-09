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Генпрокурор Краснов выступил за введение в России цифрового рубля

Кроме того, глава ведомства предложил добавить в законодательство термин "криптовалюта".

9 декабря, 04:07

Фото © Pixabay

Генеральная прокуратура РФ выступает за введение цифрового рубля. По мнению главы ведомства Игоря Краснова, это повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег.

"Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчётов, а следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег", — отметил Краснов в интервью РИА "Новости".

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Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами, добавил генпрокурор.

Также Краснов высказался за введение в законодательство понятия "криптовалюта" для "единого и устойчивого правоприменения". По его словам, несмотря на то что судебная практика по уголовным делам идёт по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, всё-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения.

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"Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы", — резюмировал Краснов.

Ранее Центробанк заявил, что не видит препятствий для внедрения цифрового рубля. В регуляторе назвали этот проект одним из ключевых в области цифровизации до 2030 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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