Генпрокурор Краснов выступил за введение в России цифрового рубля
Кроме того, глава ведомства предложил добавить в законодательство термин "криптовалюта".
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Генеральная прокуратура РФ выступает за введение цифрового рубля. По мнению главы ведомства Игоря Краснова, это повысит прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег.
"Одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства в целом могло бы стать введение Банком России цифрового рубля в качестве новой дополнительной формы денег. Эту идею мы полностью поддерживаем. По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчётов, а следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег", — отметил Краснов в интервью РИА "Новости".
Другими словами, сами по себе современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами, добавил генпрокурор.
Также Краснов высказался за введение в законодательство понятия "криптовалюта" для "единого и устойчивого правоприменения". По его словам, несмотря на то что судебная практика по уголовным делам идёт по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, всё-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения.
"Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы", — резюмировал Краснов.
Ранее Центробанк заявил, что не видит препятствий для внедрения цифрового рубля. В регуляторе назвали этот проект одним из ключевых в области цифровизации до 2030 года.
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