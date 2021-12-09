"Агрессия всегда порождает агрессию": Психологи рассказали, могла ли избивавшая дочь мать из Казани представлять себя на месте мужа
Мнения специалистов разделились. Павел Жавнеров считает, что это возможно лишь при определённых обстоятельствах. Лена Фейгин же отметила, что бессилие часто аккумулируется в скрытую агрессию.
Коллаж © LIFE. Психологи Лена Фейгин и Павел Жавнеров. © Telegram / SHOT, LIFE
Психологи рассказали, могла ли избивавшая дочь мать из Казани представлять себя на месте мужа. Видео © Telegram / SHOT, LIFE
Накануне стало известно, что органы опеки настаивают на проведении психиатрической экспертизы для 31-летней жительницы Казани, которая записывала на видео издевательства над маленькой дочкой. По мнению экспертов, горе-мать переняла на себя роль своего супруга, который сам её бил, а в дочери видела себя. Психолог Павел Жавнеров в беседе с Лайфом выразил мнение, что это не так. Специалист отметил, что взрослый человек, которого били, никогда не будет в ответ издеваться над ребёнком в качестве переноса агрессии. Вместе с тем Жавнеров уточнил, что такое поведение возможно при определённых обстоятельствах.
Так как это ребёнок, тот человек, который тебе небезразличен, поэтому так относиться к нему она не может. Единственное, что наступают определённые обстоятельства, при которых такое поведение возможно. В первую очередь это алкогольное опьянение, так как оно снижает критичность мышления", — отметил Жавнеров.
По его словам, при распитии алкоголя человек хуже осознаёт последствия своих действий. Кроме того, при опьянении люди испытывают повышение агрессии.
"Следующий момент — это повышение эмоциональности в результате длительного алкогольного опьянения. Когда человек часто принимает алкоголь, у него происходит расшатывание его эмоциональной сферы, он становится более раздражительным. Он начинает реагировать сильными эмоциями на самые простые вещи. Получается, когда женщина видит ребёнка, а он может плакать, плохо спать... И в какой-то момент поведение дочери, которая что-то делает не так (например, выплёвывает еду, красит стены)... Она может воспринимать поведение дочери как издевательство над собой. В результате этого возникает злость, она может его толкнуть и т.д. В критические моменты человек начинает очень категорично воспринимать поступки других людей", — подчеркнул психолог.
"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой
В свою очередь, психотерапевт Лена Фейгин в разговоре с телеграм-каналом SHOT высказала иное мнение, отметив, что в семьях, где муж избивает супругу, жертвы насилия могут сами становиться агрессорами и вымещать обиду на тех, кто слабее. То есть примерять на себя роль обидчика и видеть в слабом, беззащитном ребёнке себя в момент издевательств мужа. Как заметила эксперт, агрессоры часто изолируют свою жертву от общения с внешним миром. Из-за этого жертвы домашнего насилия чувствуют себя беспомощными.
"И эта безысходность, беспомощность, бессилие часто аккумулируется в скрытую агрессию, которая накапливается внутри себя. Агрессия всегда порождает агрессию, невозможно ждать каких-то других результатов, и единственные люди, которые слабее жертвы в данной ситуации, — это дети. Поэтому они часто тоже становятся жертвами домашнего насилия как от жертвы самой основной, так и от агрессора в дальнейшем", — подчеркнула Фейгин.
Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как позже призналась женщина, издевательства над девочкой оказались местью бросившему её мужу. 8 декабря суд принял решение отправить женщину в СИЗО.
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