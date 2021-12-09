Психологи рассказали, могла ли избивавшая дочь мать из Казани представлять себя на месте мужа. Видео © Telegram / SHOT, LIFE

Накануне стало известно, что органы опеки настаивают на проведении психиатрической экспертизы для 31-летней жительницы Казани, которая записывала на видео издевательства над маленькой дочкой. По мнению экспертов, горе-мать переняла на себя роль своего супруга, который сам её бил, а в дочери видела себя. Психолог Павел Жавнеров в беседе с Лайфом выразил мнение, что это не так. Специалист отметил, что взрослый человек, которого били, никогда не будет в ответ издеваться над ребёнком в качестве переноса агрессии. Вместе с тем Жавнеров уточнил, что такое поведение возможно при определённых обстоятельствах.

Так как это ребёнок, тот человек, который тебе небезразличен, поэтому так относиться к нему она не может. Единственное, что наступают определённые обстоятельства, при которых такое поведение возможно. В первую очередь это алкогольное опьянение, так как оно снижает критичность мышления", — отметил Жавнеров.

По его словам, при распитии алкоголя человек хуже осознаёт последствия своих действий. Кроме того, при опьянении люди испытывают повышение агрессии.

"Следующий момент — это повышение эмоциональности в результате длительного алкогольного опьянения. Когда человек часто принимает алкоголь, у него происходит расшатывание его эмоциональной сферы, он становится более раздражительным. Он начинает реагировать сильными эмоциями на самые простые вещи. Получается, когда женщина видит ребёнка, а он может плакать, плохо спать... И в какой-то момент поведение дочери, которая что-то делает не так (например, выплёвывает еду, красит стены)... Она может воспринимать поведение дочери как издевательство над собой. В результате этого возникает злость, она может его толкнуть и т.д. В критические моменты человек начинает очень категорично воспринимать поступки других людей", — подчеркнул психолог.

В свою очередь, психотерапевт Лена Фейгин в разговоре с телеграм-каналом SHOT высказала иное мнение, отметив, что в семьях, где муж избивает супругу, жертвы насилия могут сами становиться агрессорами и вымещать обиду на тех, кто слабее. То есть примерять на себя роль обидчика и видеть в слабом, беззащитном ребёнке себя в момент издевательств мужа. Как заметила эксперт, агрессоры часто изолируют свою жертву от общения с внешним миром. Из-за этого жертвы домашнего насилия чувствуют себя беспомощными.

"И эта безысходность, беспомощность, бессилие часто аккумулируется в скрытую агрессию, которая накапливается внутри себя. Агрессия всегда порождает агрессию, невозможно ждать каких-то других результатов, и единственные люди, которые слабее жертвы в данной ситуации, — это дети. Поэтому они часто тоже становятся жертвами домашнего насилия как от жертвы самой основной, так и от агрессора в дальнейшем", — подчеркнула Фейгин.