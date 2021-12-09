Стало известно, сколько россияне хотят заработать на Новый год и какие профессии самые популярные

Сервис по поиску работы и сотрудников "VK Работа" выяснил, какие вакансии популярны у российских работодателей в преддверии Нового года и какую сумму планируют заработать граждане РФ во время праздничных выходных. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Отдыхать в новогоднюю ночь планируют две трети опрошенных (73%). 27% респондентов выйдут на работу, так как хотят дополнительно заработать (33%) или предпочитают не праздновать Новый год (25%). Почти треть участников опроса планируют поработать один-три дня, а 17% будут заняты все выходные. Также каждый пятый специалист намерен взять подработку. Популярными стали такие сферы, как доставка (19%), сфера развлечений (17%) и торговля (17%). За время каникул 42% работников планируют выручить от 5 до 10 тысяч рублей, 20% — от 25 до 40 тысяч рублей, а 8% — более 40 тысяч рублей.