МВД может получить доступ к банковским данным для доследственных проверок
Кроме того, ведомство хочет получать от Банка России информацию о деятельности кредитных организаций.
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МВД разработало единый механизм получения банковских сведений для проведения доследственных проверок. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.
"Неоднозначность толкования кредитными организациями ст. 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и ст. 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним", — пояснил он в беседе с ТАСС.
Кроме того, в полиции намерены получать данные от Банка России о той или иной кредитной организации, деятельность которой вызывает подозрения. Курносенко привёл в пример уголовные дела о хищении банковских активов. По его словам, к моменту, когда привлекается МВД, чаще всего все активы уже выведены за границу, документация уничтожена, а сами преступники скрылись.
Ранее Лайф писал, что МВД РФ предложило внести ряд изменений в законодательство об оружии. В частности, ведомство намерено получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.
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