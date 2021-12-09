МВД может получить доступ к банковским данным для доследственных проверок

МВД разработало единый механизм получения банковских сведений для проведения доследственных проверок. Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

"Неоднозначность толкования кредитными организациями ст. 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и ст. 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним", — пояснил он в беседе с ТАСС.

Кроме того, в полиции намерены получать данные от Банка России о той или иной кредитной организации, деятельность которой вызывает подозрения. Курносенко привёл в пример уголовные дела о хищении банковских активов. По его словам, к моменту, когда привлекается МВД, чаще всего все активы уже выведены за границу, документация уничтожена, а сами преступники скрылись.