Экономист Саськов рассказал, какие налоги ждут богатых россиян

В 2021 году пересмотрена налоговая нагрузка для владельцев акций, облигаций, крупных банковских вкладов и металлических счетов. Об этом рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

"С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придётся заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы", — приводит слова Саськова агентство "Прайм".

По словам эксперта, если разница между соотношением банковского процента по депозитам и ключевой ставкой Центробанка отрицательная, то вклад не подлежит налогообложению. Кроме того, если ежегодный объём доходов меньше 42,5 тысячи рублей, НДФЛ платить не нужно. Также Саськов отметил, что держателям (менее трёх лет) металлических счетов придётся оплатить 13%, если цена продажи драгметаллов будет выше покупки у банка.

Эксперт добавил, что с недавних пор налогом стали облагаться "купонные доходы" (выплаты держателям облигаций 1–3 раза в год). Им придётся платить те же 13%. При этом исключение составляют доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица). Но есть условие: на счёт нужно вносить не менее 400 тысяч рублей в год на протяжении трёх лет.

"Доходы от продажи акций и облигаций остались прежними — 13%, новация тут одна — установлен "потолок" в пять миллионов рублей. Если доход от продажи финансовых инструментов его превышает, заплатить придётся уже 15% налога с разницы между величиной потолка и полученной суммой", — рассказал Саськов.