Валютный сбой: Почему события следующей недели станут поворотными для курса доллара и как они отразятся на рубле Следующая неделя станет определяющей для курса валют. Пройдут заседания ведущих центробанков мира, от решения которых будет зависеть судьба доллара и евро. Каким будет курс рубля? 8 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Поворотный момент. Какие события определят курс валют на следующей неделе

Сейчас основным фактором воздействия на курс валют остаётся эпидемиологическая обстановка, которая влияет на аппетиты к риску среди инвесторов. Также стоит отметить рост инфляции и снижение безработицы в ЕС и США, что подталкивает центральные банки к нормализации денежно-кредитной политики.

— Переговоры Путина и Байдена, исходя из пресс-релизов Кремля и Белого дома, не привели к каким-либо договорённостям. Американский президент сообщил, что США и ЕС поддерживают суверенитет Украины и не допустят вторжения российских войск на территорию южного соседа. В то же время Путин заявил, что ожидает гарантий того, что НАТО не продвинется на Восток. Однако рубль всё же укрепился, так как в целом переговоры разрядили нагнетающуюся обстановку, хоть и не привели к разрешению ситуации, — рассказал аналитик ФГ "ФинАМ" Андрей Маслов.

На следующей неделе в ряде стран (Великобритании, Японии, США и ЕС) пройдут заседания центральных банков по процентной ставке. По словам Андрея Маслова, это может дать подсказки инвесторам по тому, когда регуляторы перейдут к нормализации денежно-кредитной политики и как это повлияет на национальные валюты.

— Участники российского рынка умеренно позитивно восприняли итоги переговоров Путина и Байдена, поскольку лидеры РФ и США сохранили надежду на улучшение геополитической обстановки. В результате рубль умеренно укрепился, но для более устойчивого роста российской валюты необходимы признаки деэскалации ситуации вокруг Украины, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В ближайшую пятницу выйдут данные о потребительской инфляции в США. Ожидается её ускорение. По словам Дмитрия Бабина, если статистика превысит прогноз, это может ударить по всем рынкам, поскольку усилит опасения стагфляции, то есть стагнации экономики при высокой инфляции. Таким образом воплотится в жизнь худший экономический сценарий.

Кроме того, в следующую среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС, от которого ждут ускорения сокращения монетарных стимулов из-за инфляционной угрозы. Если американский Центробанк намекнёт ещё и на более раннее начало и быстрое повышение процентных ставок, это способно усилить распродажи биржевых активов, что ударит по рублю.

В пятницу, 17 декабря, своё решение объявит Банк России, который из-за высокой инфляции, скорее всего, вновь существенно увеличит ключевую ставку. По мнению Дмитрия Бабина, это способно оказать поддержку рублю на среднесрочном горизонте, но в краткосрочном плане российская валюта будет сильнее реагировать на внешнюю рыночную и геополитическую обстановку.

— Совокупность одних и тех же факторов, воздействующих на рубль в ближайшей перспективе, может быть как позитивной, так и негативной. Сложность ещё и в том, что эти драйверы действуют не изолированно, а существенно влияют друг на друга. Риски распространения штамма "омикрон" крайне напугали финансовые рынки. Если его опасность подтвердится, напряжённость на рынках будет нарастать, а деловая активность снижаться, — пояснил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Всё это будет оказывать давление на рисковые активы, включая рубль. Но в последние дни появились предварительные оценки того, что на "омикрон" могут воздействовать имеющиеся и разрабатываемые виды вакцин. Если в результате опасения окажутся избыточны, как это было со штаммом "дельта", рубль получит дальнейшую поддержку наряду с иными схожими инструментами.

По словам Марка Гойхмана, переговоры президентов России и США в целом позитивно повлияли на российскую валюту. Конкретных результатов они не принесли, но факт диалога и готовность к дальнейшему общению несколько снизили остроту противостояния, в частности в ситуации с Украиной.

Аналитик отметил также, что ослабло и давление на нефтяные цены, также связанное с "омикроном". Кроме того, их поддержало сокращение запасов в США, которое воспринимается как свидетельство увеличения спроса.

На котировки чёрного золота на следующей неделе может повлиять отчёт ОПЕК 13 декабря о состоянии и перспективах рынка.Нужно учитывать решения США и ряда стран о выделении на продажу на рынке части стратегических резервов нефти. Марк Гойхман считает, что наряду с решением ОПЕК+ не поднимать дополнительно добычу данные обстоятельства могут стабилизировать котировки в теперешнем диапазоне 70–77 долларов за баррель Brent. Это было бы нейтрально для рубля.

График раздора. Прогноз курса валют на следующую неделю

Андрей Маслов считает, что в декабре курс российской валюты останется в целевом коридоре 71,5–75,00 рубля за доллар, скорее держась ближе к середине диапазона.

По мнению Дмитрия Бабина, если ФРС не испугает рынки, а фактор геополитики хотя бы не ухудшится, скорее всего, доллар до конца следующей недели будет находиться в диапазоне 73,3–74,5 рубля.

Марк Гойхман считает, что на этой и следующей неделе курс доллара будет колебаться вокруг 71–75 рублей.

— Следующая неделя может быть особенно важной для российской валюты. В это время пройдёт как заседание Банка России, так и заседание ФРС. От обоих регуляторов ждут ястребиных шагов, но, чьи действия покажутся рынку жёстче, станет понятно лишь к концу следующей недели. От Банка России ждут повышения ключевой ставки на 0,75–1,00 процентного пункта, а от ФРС — ускорения сворачивания программы покупки облигаций. Если Банк России "победит" в этом соревновании, рубль имеет шансы укрепиться в рамках следующей недели к 72,70–73,00 за доллар США. Если "победит" ФРС, доллар США подорожает до 74,50–75,00 рубля, — отметил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Прогноз в перспективе одной-двух недель — это всегда вопрос рыночной волатильности. Сейчас рынок наблюдает за очередным обострением санкционной риторики, и основным фактором станет соответствующий новостной поток. Такое мнение высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, определённую роль могут сыграть погодные условия: дойдёт ли микропохолодание до Европы, повлияет ли оно на стоимость газа. Причём для рубля этот фактор может стать стимулом к укреплению. Что касается развития геополитической ситуации, то здесь могут быть разные сценарии, в том числе и негативное влияние на курс рубля, так как риторика остаётся довольно напряжённой. В целом, считает аналитик, рубль сейчас находится где-то в середине диапазона, в котором он был последний год, и значимых стимулов к его быстрому укреплению или падению не видно.

— Можно сказать, что опасения новых санкций со стороны США не оправдались: из оборонного бюджета Штатов на следующий год исключены пункты по ограничениям для "Северного потока – 2", по работе с российскими долговыми обязательствами и ряд других. Также российский рубль поддерживается котировками нефти, которые в последние два дня прибавили более 2%. Опасения последствий нового штамма "омикрон" пока снизились, на фондовых площадках царит определённая стабильность. Если не будет неожиданностей, то этот фактор также будет поддерживать рубль. Санкционная риторика пока ослаблена. Если не возникнет новых угроз со стороны США или ЕС, национальная валюта может оставаться в прежних рамках, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Иван Сидоров.

Таким образом, события следующей недели могут изменить вектор движения курса рубля. Падение последних недель может смениться стабилизацией курса и даже некоторым укреплением.

Авторы Нина Важдаева