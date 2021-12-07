С нового года сделать перепланировку станет сложнее: За что жильцам грозят штрафы и как их избежать В следующем году станет жёстче контроль за перепланировкой. При этом многие собственники просто не знают, что рискуют после ремонта потратить сотни тысяч рублей на штрафы и работы по реконструкции. 6 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Многие хозяева квартир считают, что раз недвижимость — их собственность, то они не обязаны ни с кем согласовывать свой ремонт. На самом деле это не так. Нужно учитывать также права и законные интересы соседей, требования пожарной безопасности, гигиенические и экологические нормы, а также требования ряда законов и правил пользования жилыми помещениями. Последние в следующем году несколько изменятся. Нововведения вступят в силу с 1 марта.

Так, наниматели жилья по договору социального найма будут обязаны согласовывать переустройство и перепланировку помещений. Кроме того, они должны сообщать о любых неисправностях в помещении, в том числе электрики и сантехники.

Большой резонанс вызвала новость о штрафах за остекление балконов. В Минстрое пояснили, что они были и раньше. Надзорные органы и сейчас имеют право оштрафовать собственника, который несанкционированно остеклил балкон. Просто в следующем году эти правила распространятся не только на физических лиц, но и на юридических, если недвижимость находится в собственности у них.

В Минстрое разъяснили, что жильцы имеют полное право менять окна на балконах, утеплять и остеклять эти помещения разрешёнными материалами. Но бывают исключения. Например, если внешний вид дома, в том числе фасада, регулируется местными нормативными актами или законами субъекта Федерации. В этом случае, перед тем как остеклить балкон, нужно ознакомиться с региональными правилами по благоустройству.

— Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме, установление порядка получения соответствующего разрешения относится к компетенции органов местного самоуправления, а в городах федерального значения (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) — органов государственной власти субъекта РФ. За самовольную, то есть не согласованную предварительно перепланировку или переустройство уже сейчас предусмотрена административная ответственность, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридический службы" Юрий Аванесов.

По его словам, рядовым гражданам грозит штраф от 2000 до 2500 рублей, должностным лицам — от 4000 до 5000, юридическим — от 40 000 до 50 000. Важно отметить, что административная ответственность возлагается на человека, совершившего правонарушение (самовольную перепланировку или переустройство), а гражданско-правовые последствия (обязанность привести в первоначальное состояние) — на собственника.

— Принципиально новых штрафов для собственников с 2022 года не предвидится. Другой вопрос, что за перепланировками и переустройством квартир сейчас станут следить строже. Главная проблема — это восстановление прежнего облика помещения, поскольку при неисполнении предписания о восстановлении помещение может быть продано с торгов. Самым же больно бьющим по карману жителей будет перерасчёт кадастровой стоимости жилья. Предполагаемый рост составит около 20%, что моментально отразится на налоге на недвижимость, который поднимется примерно на ту же величину, но может вырасти больше. В зависимости от стоимости квартиры, по мнению государства и региональных коэффициентов, — рассказал эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Стоимость ремонтных работ в следующем году тоже может вырасти. Соответственно, увеличатся и затраты на восстановление первоначального вида жилья. В конечном счёте они могут в несколько раз превышать стоимость ремонта с перепланировкой и составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей.

— Что касается остекления лоджии и балкона, то само по себе остекление как таковое не является перепланировкой, если не влечёт за собой нарушение прочности или разрушение несущих конструкций здания, нарушение в работе инженерных систем и (или) установленного на нём оборудования, ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов, нарушение противопожарных устройств. В связи с этим согласование необходимо только в определённых случаях, а также если увеличивается площадь или конфигурация помещения, — добавил Юрий Аванесов.

Для того чтобы согласовать остекление балкона, нужно обратиться в местные органы самоуправления, предварительно составив проект с указанием материалов, размеров, мест стыков и всех технических характеристик предстоящих работ. Если муниципалитет удовлетворит просьбу — можно стеклить балкон, если нет, то этого делать нельзя. Конечно, всегда есть возможность обратиться в суд и оспорить решение муниципалитета. Правда, какова будет судебная практика по этому вопросу, пока непонятно. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист пояснил, что, как бы там ни было, процедура согласования перепланировки — дополнительные расходы для граждан. Обычно на эти цели уходит от 10 до 70 тысяч рублей. Но суммы условны, так как многое зависит от масштаба предстоящих работ и площади помещения. В следующем году цены на эти услуги тоже вырастут.

К тому же стоит помнить, что некоторые виды работ категорически запрещены. Получить на них разрешение невозможно. Если же в квартире есть перепланировка с изменениями, которые нельзя узаконить, то у хозяина могут возникнуть серьёзные проблемы с продажей такого жилья. На этот момент нужно обращать внимание и потенциальным покупателям. В дальнейшем с такой квартирой может быть много сложностей.

Например, к запрещённым перепланировкам относится перенос кухни или санузла таким образом, чтобы они располагались над жилыми комнатами. Не допускается даже незначительное наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты в квартире снизу. Нельзя объединять комнату с кухней, если дом газифицирован. На кухню обязательно должна вести отдельная дверь. Запрещается выносить на балкон центральное отопление, сносить несущие стены или создавать в них проходы.

Авторы Нина Важдаева