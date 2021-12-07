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С нового года сделать перепланировку станет сложнее: За что жильцам грозят штрафы и как их избежать

В следующем году станет жёстче контроль за перепланировкой. При этом многие собственники просто не знают, что рискуют после ремонта потратить сотни тысяч рублей на штрафы и работы по реконструкции.

6 декабря, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Многие хозяева квартир считают, что раз недвижимость — их собственность, то они не обязаны ни с кем согласовывать свой ремонт. На самом деле это не так. Нужно учитывать также права и законные интересы соседей, требования пожарной безопасности, гигиенические и экологические нормы, а также требования ряда законов и правил пользования жилыми помещениями. Последние в следующем году несколько изменятся. Нововведения вступят в силу с 1 марта.

Так, наниматели жилья по договору социального найма будут обязаны согласовывать переустройство и перепланировку помещений. Кроме того, они должны сообщать о любых неисправностях в помещении, в том числе электрики и сантехники.

Большой резонанс вызвала новость о штрафах за остекление балконов. В Минстрое пояснили, что они были и раньше. Надзорные органы и сейчас имеют право оштрафовать собственника, который несанкционированно остеклил балкон. Просто в следующем году эти правила распространятся не только на физических лиц, но и на юридических, если недвижимость находится в собственности у них.

В Минстрое разъяснили, что жильцы имеют полное право менять окна на балконах, утеплять и остеклять эти помещения разрешёнными материалами. Но бывают исключения. Например, если внешний вид дома, в том числе фасада, регулируется местными нормативными актами или законами субъекта Федерации. В этом случае, перед тем как остеклить балкон, нужно ознакомиться с региональными правилами по благоустройству.

Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме, установление порядка получения соответствующего разрешения относится к компетенции органов местного самоуправления, а в городах федерального значения (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) — органов государственной власти субъекта РФ. За самовольную, то есть не согласованную предварительно перепланировку или переустройство уже сейчас предусмотрена административная ответственность, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридический службы" Юрий Аванесов.

По его словам, рядовым гражданам грозит штраф от 2000 до 2500 рублей, должностным лицам — от 4000 до 5000, юридическим — от 40 000 до 50 000. Важно отметить, что административная ответственность возлагается на человека, совершившего правонарушение (самовольную перепланировку или переустройство), а гражданско-правовые последствия (обязанность привести в первоначальное состояние) — на собственника.

Принципиально новых штрафов для собственников с 2022 года не предвидится. Другой вопрос, что за перепланировками и переустройством квартир сейчас станут следить строже. Главная проблема — это восстановление прежнего облика помещения, поскольку при неисполнении предписания о восстановлении помещение может быть продано с торгов. Самым же больно бьющим по карману жителей будет перерасчёт кадастровой стоимости жилья. Предполагаемый рост составит около 20%, что моментально отразится на налоге на недвижимость, который поднимется примерно на ту же величину, но может вырасти больше. В зависимости от стоимости квартиры, по мнению государства и региональных коэффициентов, — рассказал эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

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Стоимость ремонтных работ в следующем году тоже может вырасти. Соответственно, увеличатся и затраты на восстановление первоначального вида жилья. В конечном счёте они могут в несколько раз превышать стоимость ремонта с перепланировкой и составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Что касается остекления лоджии и балкона, то само по себе остекление как таковое не является перепланировкой, если не влечёт за собой нарушение прочности или разрушение несущих конструкций здания, нарушение в работе инженерных систем и (или) установленного на нём оборудования, ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов, нарушение противопожарных устройств. В связи с этим согласование необходимо только в определённых случаях, а также если увеличивается площадь или конфигурация помещения, — добавил Юрий Аванесов.

Для того чтобы согласовать остекление балкона, нужно обратиться в местные органы самоуправления, предварительно составив проект с указанием материалов, размеров, мест стыков и всех технических характеристик предстоящих работ. Если муниципалитет удовлетворит просьбу — можно стеклить балкон, если нет, то этого делать нельзя. Конечно, всегда есть возможность обратиться в суд и оспорить решение муниципалитета. Правда, какова будет судебная практика по этому вопросу, пока непонятно. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Юрист пояснил, что, как бы там ни было, процедура согласования перепланировки — дополнительные расходы для граждан. Обычно на эти цели уходит от 10 до 70 тысяч рублей. Но суммы условны, так как многое зависит от масштаба предстоящих работ и площади помещения. В следующем году цены на эти услуги тоже вырастут.

К тому же стоит помнить, что некоторые виды работ категорически запрещены. Получить на них разрешение невозможно. Если же в квартире есть перепланировка с изменениями, которые нельзя узаконить, то у хозяина могут возникнуть серьёзные проблемы с продажей такого жилья. На этот момент нужно обращать внимание и потенциальным покупателям. В дальнейшем с такой квартирой может быть много сложностей.

Например, к запрещённым перепланировкам относится перенос кухни или санузла таким образом, чтобы они располагались над жилыми комнатами. Не допускается даже незначительное наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты в квартире снизу. Нельзя объединять комнату с кухней, если дом газифицирован. На кухню обязательно должна вести отдельная дверь. Запрещается выносить на балкон центральное отопление, сносить несущие стены или создавать в них проходы.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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