Приближается новый этап закрытия банков: Какие проблемы подстерегают клиентов и как их избежать Банков и страховых компаний становится меньше. В следующем году этот процесс может ускориться. Какие подводные камни ждут клиентов и как спасти свои деньги? 5 декабря, 21:40 Фото © Dg-yug.ru

В начале декабря Центробанк отозвал лицензию у "АСКО-Страхования". Это компания с огромным опытом, по стажу работы она находится на третьем месте в России и насчитывает почти три миллиона клиентов.

Причиной стало нарушение нормативных требований к соотношению собственных активов и обязательств. Проще говоря, компания могла не выполнить обязательства по всем проданным страховкам. Это редкий случай, когда лицензия отзывается у крупного игрока.

К тому же за последнее время ЦБ регулярно лишает лицензий банки. Но не все игроки уходят с рынка по этой причине. Многие закрываются добровольно, не выдержав конкуренции в непростой экономической ситуации. Некоторые присоединяются к другим банкам. Как следует из прогноза агентства "Эксперт РА", уже к концу следующего года с рынка уйдут ещё порядка 30 кредитных организаций.

По каким причинам у банка могут отозвать лицензию

Центробанк отзывает лицензию у банка по ряду причин. Например, если значение всех нормативов достаточности собственных средств становится ниже 2%; если размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала на дату государственной регистрации; если банк не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения или исполнения; если ежемесячная отчётность была представлена с задержкой более чем на 15 дней. Такие основания привёл вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

При этом он предупредил, что выведение денег из банка в преддверии его банкротства чревато определёнными рисками. Впоследствии это юридическое действие (исполнение банком требования о перечислении денежных средств вкладчику) может быть оспорено по правилам закона о банкротстве. В таком случае вкладчик будет обязан вернуть деньги в конкурсную массу банка. Вероятность такого сценария не стопроцентна, пояснил юрист, но она есть.

— Определить, какой банк может находиться в неустойчивом положении, кому может грозить отзыв лицензии и т.д., можно. Во-первых, есть сайт ЦБ РФ, где можно найти информацию о банке, его рейтинговую позицию. Также там есть информация об организациях, у которых отозвана лицензия, где введено внешнее управление, каким образом ведутся выплаты клиентам, в какой очерёдности, — рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Она добавила, что о проблемах в банке может говорить ряд косвенных признаков. Например, могут увольняться топ-менеджеры, руководители среднего звена. Банк может начать закрывать отделения или банкоматы, то есть тем самым сокращая издержки. Срок заказа денег увеличивается (раньше банк готовил нужную сумму за день, теперь — за два-три). Это может говорить о нехватке ликвидности.

Сокращение линейного персонала (операционистов, менеджеров), изменение графика работы, его сокращение также могут говорить о проблемах внутри финансовой организации.

— Нет какого-то ажиотажа с закрытием банков или отзывом у них лицензий, всё происходит в совершенно штатном порядке. Банк, который может балансировать на грани краха, будет стараться добрать недостаточность своего капитала деньгами клиентов. Тревожным сигналом могут быть значительно более высокие, чем у конкурентов, ставки по депозитам, пониженные кредитные ставки и т.д. Однако ЦБ очень внимательно следит за банковской конъюнктурой и в случае подозрения на проблемы у банка направляет туда проверку. Все соответствующие документы есть на сайте Центробанка, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Владимир Кузнецов считает, что необходимо самостоятельно отслеживать финансовое состояние банков, в том числе просматривая их рейтинги и финансовые показатели.

Кроме того, можно также отслеживать имущественные требования контрагентов к банку. Например, можно оценить ситуацию через сервисы проверки контрагентов, где отображаются судебные процессы в отношении конкретного банка, где он выступал ответчиком. Также эту информацию можно получить в единой картотеке арбитражных дел, указав на главной странице наименование или реквизиты банка (ИНН/ОГРН) и выбрав статус участника дела "ответчик".

— Основные признаки проблем у финансовой организации достаточно хорошо известны. Это сокращение количества филиалов и отделений, причём резкое, задержки выплат процентов по вкладам, ограничения по выдаче средств (временные или количественные), а также перебои в работе кол-центра и отделений компании. Как правило, это происходит не единовременно. Этот процесс может растягиваться на месяцы. И здесь важно мониторить статус банка на сайте ЦБ и новостную ленту в Интернете хотя бы раз в неделю. Если действительно есть какие-то сомнения в том, удержится ли структура на плаву, то при первых подозрениях лучше просто закрывать вклады (даже с потерей процентов) и выбирать более надёжные компании, пусть и с меньшим доходом, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как снять деньги, если банк закрылся

Чтобы минимизировать риск потери денег, нужно проверить, входит ли банк в Систему страхования вкладов. Сделать это можно на сайте Агентства по страхованию вкладов.

— Так вы убедитесь, что в случае неприятностей (санации или отзыва лицензии) ваши деньги будут защищены. Однако имейте в виду, что государство гарантирует возврат вкладов размером до 1,4 миллиона рублей, поэтому не складывайте все монеты в одну копилку, храните средства в разных банках. Иначе всё, что выше этой суммы в одном банке, возврату не подлежит. Валютные вклады также застрахованы на сумму в валюте, эквивалентную 1,4 миллиона рублей, — рассказала операционный директор финтехплатформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.

Кстати, в некоторых случаях страховая сумма может быть увеличена до десяти миллионов. Например, если деньги поступили от продажи недвижимости или по наследству.

Владимир Кузнецов пояснил, что сумма, отправленная работнику в качестве заработной платы, тоже страхуется государством. Соответственно, зарплата обязательно придёт на карту, хоть и с задержкой. За задержку, в свою очередь, предусмотрена компенсация.

Николай Переславский отметил, что по вопросам возмещения по вкладам в закрывшихся или обанкротившихся банках придётся обращаться в Агентство по страхованию вкладов, которое объяснит, как можно получить сумму до 1,4 миллиона рублей от депозита. В большинстве случаев выплачиваются эти средства в одном из государственных банков, а весь процесс занимает от недели до двух-трёх месяцев. В зависимости от того, в каком состоянии находятся дела потерявшей лицензию или банкротящейся структуры.

Что делать, если закрылась страховая компания

Клиентам переживать не за что, так как изначально все обязательства страховщика будет выполнять временная администрация, назначенная первоначально на полгода из АСВ. Полисы продолжат действовать до окончания их срока и будут покрываться из резервов, ранее созданных страховщиком. Об этом рассказал член правления НКО ПОВС "Смарт страхование" Роман Платонов.

— Потом будет конкурсное производство при банкротстве. Вот тогда будет намного сложнее получить возмещение по страховым случаям (по сравнению с периодом деятельности временной администрации), а на практике, скорее всего, клиенты вообще ничего не получат, — пояснил Роман Платонов.

По его словам, чтобы снизить риски потерь, надо внимательно читать договоры страхования. Если есть возможность их расторгнуть без особых финансовых санкций, то лучше это сделать быстрее. В этом случае есть возможность вернуть хотя бы часть денег. Тогда как вероятность выполнения обязательств "отозванным" страховщиком близка к нулю.

Чтобы избежать проблем, Роман Платонов рекомендует прежде всего изучить отзывы клиентов в Интернете, потом актуальные рейтинги страховщика, узнать, было ли понижение и по каким причинам, а также информацию о последних предписаниях Центробанка. К сожалению, неопытным страхователям это непросто сделать. Часто компании на грани банкротства предлагают клиентам очень заманчивые условия покупки полисов. Если цена предложения заметно ниже среднерыночной, то это тоже должно насторожить.

Эксперт по финансовым вопросам Московского отделения "Опоры России" Павел Вешаев рекомендует не держать все полисы в "одной корзине". Если в одной компании у человека застрахованы и квартира, и здоровье, и пенсионный план, то это гораздо более неустойчивая позиция, чем при страховании в разных компаниях. Лучше распределить полисы по трём разным страховым организациям.

— Полисы ОСАГО продолжают действовать, даже если у страховщика отозвали лицензию. Выплаты пойдут из специального гарантийного фонда, которым управляет РСА. Опять же, в случае отзыва лицензии деньги по полису ОСАГО не возвращаются. По договорам накопительного или инвестиционного страхования компания может вернуть часть внесённых взносов. Чем ближе к моменту окончания договора, тем больше сумма. Всё, что касается иных видов страхования, обычно прописано в отдельном договоре со страховой компанией. В базовом варианте договоры не предусматривают возврата денег, как в варианте, например, с договором страхования жизни от несчастных случаев, — рассказала Анна Бодрова.

Авторы Нина Важдаева