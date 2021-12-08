С 1 января вырастут выплаты на детей: Чем уникальна эта прибавка и что надо учесть, чтобы получить больше С 1 января 2022 года родителей ждёт ряд новшеств. В чём они заключаются, какие выплаты вырастут и как их получить? 7 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Индексация детских пособий будет произведена с 1 февраля 2022 года. Это касается выплат, которые идут из федерального бюджета. Пока процент индексации ещё не утверждён. Впрочем, многие выплаты на детей вырастут уже с 1 января. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

— Изменения коснутся, в частности, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С 1 января 2022 года медицинские организации переходят на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного. Всё будет происходить автоматически, при каждом изменении статуса электронного больничного (открыт, продлён, аннулирован, закрыт) работодатели от ФСС будут получать сообщение. И при этом никакого согласия на это от работника не потребуется, — объяснила Оксана Красовская.

Необходимые сведения для расчёта пособия можно будет подать только по запросу ФСС и только то, что он запросил. Также от работников не нужен будет номер электронного больничного.

— С 1 января 2022 года увеличится МРОТ до 13 870 рублей. Соответственно, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на его основе. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам. Пособие по беременности и родам рассчитывается по принципу больничного листа. Берётся совокупный доход за последние два года, предшествующие году расчёта. Например, в 2022 году будут браться данные за 2021 и 2020 годы. Затем этот доход делится на 731 и умножается на количество дней отпуска по беременности и родам для женщины, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она добавила, что при обычной беременности отпуск по беременности и родам длится 140 дней. При осложнённой, в том числе учитывая кесарево сечение, — 156 дней, при многоплодной — 194 дня. Для тех женщин, которые не работали в 2020–2021 годах, или ИП, которые платили добровольные взносы в ФСС, пособия по беременности и родам будут рассчитываться исходя из МРОТ. Это минимально возможная сумма, на которую может претендовать женщина.

— Кроме того, упрощается порядок получения единовременного пособия при рождении ребёнка для работающих родителей. По закону эту выплату может получить один из родителей. Если оба родителя работают, то обращается за ней к себе на работу только один. Теперь от сотрудника больше не понадобятся заявление о назначении пособия и другие документы (справка о рождении ребёнка, подтверждение факта неполучения этого пособия другим родителем), — рассказала Оксана Красовская.

Все запросы сделает ФСС в порядке межведомственного взаимодействия и назначит пособие по рождению ребёнка. У работодателя могут быть запрошены лишь сведения о районном коэффициенте.

Как следует из закона о бюджете ПФР, размер материнского капитала для семей, которые получили на него право после рождения второго и последующего детей до 31 декабря 2019 года, а также при рождении (усыновлении) первого ребёнка, составит в 2022 году 503,237 тыс. рублей. Если второй ребёнок родился после 1 января 2020 года, то сумма будет уже 665,009 тыс. рублей.

— Сегодня российское правительство реализует порядка 400 мер поддержки семей с детьми. В рамках зримого усиления социального вектора развития России единовременная помощь детям стала уже традицией. Не исключено, что в наступающем году федеральный бюджет перечислит семьям в рамках целевой поддержки по 10 000 – 15 000 рублей в течение календарного года. Размер материнского капитала будет подрастать в ближайшие три года в среднем на 7%, — пояснил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Он отметил, что в России сейчас активно развивается платформа социального казначейства. Это значит, что из года в год людям придётся тратить намного меньше времени на изнуряющие процедуры сбора важных бумаг и посещение МФЦ. Уже сегодня в базах ПФР и других профильных учреждений собраны необходимые сведения о получателях выплат. Таким образом, выплаты в рамках реализации большинства целевых программ будут автоматическими.

— Повысят и часть выплат, которые делаются на уровне субъектов Федерации. Так, в некоторых регионах будет проиндексирован местный материнский капитал на третьего ребёнка. К примеру, в Хабаровском крае с 1 января 2022 года размер выплаты будет составлять 270 400 рублей. Таким образом, индексация составит 4%. В Тульской области вырастут выплаты на детей, находящихся под опекой. С 1 января 2022 года там повысится размер ежемесячной выплаты опекуну (попечителю) и приёмному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева