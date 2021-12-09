Билл Гейтс предрёк окончание "острой фазы" пандемии коронавируса

"Острая фаза" пандемии коронавируса закончится в 2022 году, считает миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом он написал в своём блоге GatesNotes, подводя итоги года.

Гейтс отметил, что появление штамма "омикрон" вызывает беспокойство, однако он надеется, что благодаря существующим разработкам, противовирусным препаратам и вакцинам от ковида удастся предотвратить распространение этого варианта.