Билл Гейтс предрёк окончание "острой фазы" пандемии коронавируса
Также он выразил надежду на то, что благодаря собранным данным о ковиде мир будет эффективнее и быстрее бороться с новыми вариантами вируса.
Фото © GatesNotes
"Острая фаза" пандемии коронавируса закончится в 2022 году, считает миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом он написал в своём блоге GatesNotes, подводя итоги года.
Гейтс отметил, что появление штамма "омикрон" вызывает беспокойство, однако он надеется, что благодаря существующим разработкам, противовирусным препаратам и вакцинам от ковида удастся предотвратить распространение этого варианта.
"Мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с потенциально опасными вариантами вируса, чем на любом другом этапе пандемии. У нас гораздо больше возможностей для создания обновлённых вакцин, если они понадобятся", — написал предприниматель.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. ВОЗ прогнозирует, что "омикрон" станет доминантным в Европе уже к 1 января 2022 года.
Комментариев: 0