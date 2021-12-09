Более 500 тысяч школьников приняли участие в федеральном проекте "Билет в будущее"

В Санкт-Петербурге 8 декабря подвели итоги федерального проекта "Билет в будущее". Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его участниками стали более 500 тысяч школьников со всей России, что на 200 тысяч больше, чем ожидалось.

"В нём приняло участие более 500 тысяч школьников, и задача этого проекта — познакомить молодого человека с теми возможностями, с теми профессиями, которые сегодня позволяют ему реализоваться, быть успешным. И фактически это профориентация, которая была в советское время в каждой школе, и мы возрождаем эту возможность попробовать себя в той или иной профессии", — отметил Кравцов в беседе с журналистами на заключительном этапе проекта в историческом парке Санкт-Петербурга "Россия — моя история".

Министр добавил, что в следующем году "Билет в будущее" пройдёт не только на базе исторических парков. Участники смогут поработать и посмотреть производство, посетить колледжи и вузы. Также Кравцов напомнил, что проект "Билет в будущее" выиграл премию общества "Знание" в номинации "Лучший просветительский проект". По его словам, это является признанием просветительского сообщества и научного сообщества данного проекта.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил Минпросвещения за то, что первой площадкой этого большого проекта стал именно Санкт‑Петербург.

"Это очень важный проект для всех школьников нашей страны. Он даёт возможность выбрать будущую профессию начиная с шестого класса. Наша задача — чтобы школьники не заблудились в лабиринтах информационного пространства. Для этого создана определённая инфраструктура. В Петербурге это специализированные лаборатории, возможность для ребят познакомиться с колледжами, лицеями, вузами, наладить связь и понять, где они будут работать. Для молодого человека очень важно особенно первое трудоустройство", — подчеркнул Беглов.

В рамках проекта "Билет в будущее" были отмечены не только школьники — в нём также приняло участие более 6,5 тысячи педагогов. 17 лучших педагогов-навигаторов, которые помогали школьникам в профориентации, получили награды.