"Готовлюсь к Рождеству": Пеле обратился к болельщикам из больницы
По словам легендарного футболиста, он собирается задержаться в стационаре всего на несколько дней.
Фото © Instagram / pele
Трёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле обратился в "Инстаграме" к своим болельщикам, находясь в больнице.
Накануне легендарный футболист в очередной раз попал в клинику. Сообщалось, что госпитализация связана с необходимостью лечения опухоли толстой кишки.
"Я прохожу сеансы химиотерапии. Сейчас снова нахожусь в больнице Альберта Эйнштейна, где мне проводят последние в этом году сеансы. Для меня это очередная маленькая победа и повод для радости. Выйду из больницы уже через несколько дней. Не волнуйтесь, я уже готовлюсь к Рождеству!" — написал Пеле.
Напомним, 30 августа Пеле доставили в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября он перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату. В начале октября Пеле выписали из клиники.
Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 голов.
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