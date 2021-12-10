"Я прохожу сеансы химиотерапии. Сейчас снова нахожусь в больнице Альберта Эйнштейна, где мне проводят последние в этом году сеансы. Для меня это очередная маленькая победа и повод для радости. Выйду из больницы уже через несколько дней. Не волнуйтесь, я уже готовлюсь к Рождеству!" — написал Пеле.