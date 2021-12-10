Биатлонист Логинов упустил медаль в спринте на этапе Кубка мира в Австрии
До бронзовой награды российскому спортсмену не хватило полторы секунды.
Фото © ТАСС / Zuma / Maxim Thore
Российский биатлонист Александр Логинов занял четвёртое место в спринте на третьем этапе Кубка мира в Австрии. Соревнования проходят на трассе в Хохфильцене.
Логинов показал второй результат после последней стрельбы, на которой допустил один промах, но на заключительном круге не смог удержать высокую скорость. В итоге полторы секунды отделили его от бронзовой медали.
Победу на этапе одержал немец Себастьян Кюн. Вторым стал Мартин Понсилуома из Швеции, проигравший Кюну 14,3 секунды. Третий результат показал Антон Смольский из Белоруссии, уступивший победителю 20,5 секунды.
Из россиян в десятку сильнейших также попал Эдуард Латыпов, занявший десятое место с отставанием в 41,4 секунды от Кюна. Карим Халили стал 25-м (+1.03,5), Василий Томшин — 47-м (+1.39,1), Александр Поварницын — 54-м (+1.44,2), Даниил Серохвостов — 63-м (+2.10,6).
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