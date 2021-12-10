Бывший нападающий московского "Локомотива" Эзекиэль Хенти заявил, что в 2016 году переехал в Россию не по своей воле. Об этом сообщает словацкое издание Sport.

"В Россию я ехать не хотел. Был вынужден перейти в "Локомотив" под давлением окружения. Я постоянно болел и был несчастлив. Вообще, в Москве слишком холодно", — заявил Хенти.

Нигерийский футболист выступал за железнодорожников с 2016 по 2017 год. В составе команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.