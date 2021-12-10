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"Не хотел ехать в Россию": Бывший футболист "Локомотива" Хенти рассказал, что его заставили перейти в московский клуб

В составе железнодорожников он в 19 матчах забил один гол и сделал одну результативную передачу.

10 декабря, 09:16
<p>Эзекиэль Хенти. Фото © ФК "Локомотив"</p>

Эзекиэль Хенти. Фото © ФК "Локомотив"

Бывший нападающий московского "Локомотива" Эзекиэль Хенти заявил, что в 2016 году переехал в Россию не по своей воле. Об этом сообщает словацкое издание Sport.

"В Россию я ехать не хотел. Был вынужден перейти в "Локомотив" под давлением окружения. Я постоянно болел и был несчастлив. Вообще, в Москве слишком холодно", — заявил Хенти.

Нигерийский футболист выступал за железнодорожников с 2016 по 2017 год. В составе команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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С 2020 года Хенти выступает за братиславский "Слован". В словацком клубе он демонстрирует более высокую результативность, отличившись 22 раза в 59 встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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