Шайба Барбашёва помогла "Сент-Луису" разгромить "Детройт" в НХЛ
Всего в 26 матчах сезона россиянин набрал 18 очков (девять голов и девять результативных передач).
Фото © NHL.com
"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи признали австралийского нападающего "Сент-Луиса" Натана Уокера. Он впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ.
Кроме того, одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Иван Барбашёв. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич.
Барбашёв продлил результативную серию до трёх матчей. Всего в 26 встречах сезона он набрал 18 очков (девять заброшенных шайб и девять результативных передач).
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