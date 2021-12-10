Шайба Барбашёва помогла "Сент-Луису" разгромить "Детройт" в НХЛ

"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи признали австралийского нападающего "Сент-Луиса" Натана Уокера. Он впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ.

Кроме того, одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Иван Барбашёв. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич.