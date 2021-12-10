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Шайба Барбашёва помогла "Сент-Луису" разгромить "Детройт" в НХЛ

Всего в 26 матчах сезона россиянин набрал 18 очков (девять голов и девять результативных передач).

10 декабря, 08:33
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи признали австралийского нападающего "Сент-Луиса" Натана Уокера. Он впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ.

Кроме того, одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Иван Барбашёв. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич.

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Барбашёв продлил результативную серию до трёх матчей. Всего в 26 встречах сезона он набрал 18 очков (девять заброшенных шайб и девять результативных передач).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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