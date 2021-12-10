В Лиге Европы УЕФА завершился групповой этап турнира, по итогам которого определились все участники плей-офф. Решающие матчи состоятся весной 2022 года.

Отметим, что занявшие первые места в своих группах команды сумели пройти в 1/8 финала турнира. В их числе: "Спартак" (Россия)

(Россия) "Лион" (Франция)

"Монако" (Франция)

"Айнтрахт" (Германия)

"Галатасарай" (Турция)

"Црвена Звезда" (Сербия)

"Байер" (Германия)

"Вест Хэм" (Англия)

В так называемый раунд стыковых матчей за право попасть в 1/8 финала вошло восемь команд, занявших вторые места в своих группах Лиги Европы, а также восемь клубов, которые стали третьими в своих квартетах Лиги чемпионов. В этот список вошли "Зенит" (Россия), "Лейпциг" (Германия), "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Шериф" (Молдавия), "Барселона" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Севилья" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Наполи" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Брага" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Кроме того, групповой этап почти завершился и в новом турнире — Лиге конференций. В 1/8 финала там вышли ЛАСК (Австрия), "Гент" (Бельгия), "Рома" (Италия), АЗ (Нидерланды), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Ренн" (Франция), "Базель" (Швейцария). В раунде плей-офф встретятся "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Партизан" (Сербия), "Будё-Глимт" (Норвегия), "Раннерс" (Дания), "Славия" (Чехия), ПАОК (Греция), "Витесс" или "Тоттенхэм" (судьба путёвки решится после того, как "шпоры" сыграют перенесённый из-за ковида матч), "Карабах" (Азербайджан), "Спарта" (Чехия), ПСВ (Нидерланды), "Лестер" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Марсель" (Франция), "Мидтьюлланн" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Рапид" (Австрия).