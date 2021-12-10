Во Всемирный день футбола вспоминаем тех, кто навсегда изменил эту игру Каждый из них привносил во всеми любимый вид спорта что-то совершенно новое, улучшая его. 10147 10147 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / imago images / WEREK, Величкин Сергей, Panoramic / Zuma

Для всех ценителей и поклонников главного вида спорта на планете дата 10 декабря — особенная. Именно в этот день празднуется Всемирный день футбола. Миллиарды людей по всей планете гоняют мяч в надежде стать настоящими легендами или же просто насладиться игрой. Однако были и те, кто в своём стремлении стать лучшим навсегда изменил всеми любимый футбол.

"Король футбола"

Фото © ТАСС / Imago

Поставить на первое место кого-то, кроме Пеле, бесспорно, можно. Но, наверное, это будет не очень честно. Всё-таки именно его называют королём футбола. Об этом можно долго рассуждать и говорить, что несправедливо. Но его вклад в развитие спорта номер один трудно переоценить.

Будущий трёхкратный чемпион мира родился в местечке Трес-Корасойнс на востоке Бразилии. Его отец сам был когда-то профессиональным футболистом, став затем молочником. С семи лет он играл в футбол и удивлял всех, уже в 15 оказавшись в "Сантосе", который и станет главной командой его жизни. Там он отыграет почти 20 лет, а после недолго побегает за "Нью-Йорк Космос" из-за финансовых проблем.

Первый звёздный час Пеле — чемпионат мира 1958 года в Швеции. Там 17-летний паренёк не забьёт только сборной СССР, после этого методично отправляя мячи в ворота каждого следующего соперника. В итоге он станет самым молодым участником финала ЧМ, Бразилия — чемпионом, а Пеле вдобавок — лучшим игроком. Что ещё интересно, бразильцы выиграют ещё два чемпионата мира с Пеле, и на каждом из них именно он будет признаваться лучшим игроком.

Изменил футбол Пеле очень просто. Феноменальная техника, умение бить с обеих ног, а также сумасшедшая скорость — всё это козыри легендарного бразильца. Современники как один признавали величие бразильца, который и по сей день остаётся "королём".

"Величайшим был Ди Стефано. Я отказываюсь называть Пеле игроком, он нечто большее", — говорил легендарный Ференц Пушкаш.

Автор "руки Бога" и "гола столетия"

Марадона празднует победу в чемпионате Аргентины. Фото © Wikipedia

Невозможно в таком тексте что-то написать про Пеле и забыть сказать про Диего Армандо Марадону. Ещё один игрок, величие которого не поддаётся никакому сомнению. Хотя против этого порой играли достаточно спорные моменты в биографии. Про того же Пеле Марадона многократно и порой совсем нелестно высказывался. Да и разные скандалы, связанные с наркотиками... Но всё это было за полем, а вот на нём Марадона был чертовски хорош!

Для многих Марадона — это рок-н-ролл. Если Пеле — трудяга, скромный и предельно аккуратный, готов день и ночь пахать на футбольном поле, то с аргентинцем всё не так однозначно. По ощущениям он играл так же, как и жил. Ярко, нестандартно, словно какой-то фантом. Легко уходил ото всех и забивал сумасшедшие голы, которые знает весь мир. И "руку Бога", и "гол столетия" — вы всё это точно знаете и много раз видели.

Отделять Марадону от Пеле бессмысленно. Даже ФИФА в далёком 1999 году не смогла назвать кого-то одного лучшим игроком столетия, поэтому пришлось делить приз. Зато эксперты английского издания Four Four Two смело поставили на вершину именно аргентинского гения.

Как изменил футбол? Характером. Настоящий бунтарь, который ничего и никого не боялся. Надо обыграть шесть человек — пожалуйста. Забить чем угодно, даже рукой, — легко. Оттого-то и плакал абсолютно весь мир, когда Марадона ушёл из жизни. Возможно, именно он — символ всей Аргентины. Был, есть и будет.

Видел ли я кого-нибудь с такими же способностями, которыми обладал Марадона? Нет, никогда Зинедин Зидан Экс-футболист сборной Франции

Лучший вратарь всех времён и народов

Фото © Wikipedia

В истории советского и российского футбола немало по-настоящему выдающихся игроков. Виктор Понедельник, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов и многие другие. Но особняком среди всех стоит именно он — Лев Иванович Яшин. По сей день единственный вратарь в мире, которому вручали "Золотой мяч". И, похоже, так будет ещё очень долго.

У него нет так много трофеев, как у Пеле. Зато есть исторический: Яшин один из тех, кто стал первым чемпионом Европы. Было это в 1960 году, и переоценить вклад советского вратаря в эту викторию невозможно. Пересматривая архивы, порой не понимаешь, как именно Яшин доставал те или иные мячи. Кажется, что сейчас из вратарей никто так и близко не летает. А он — пожалуйста.

Самое забавное, что "Золотой мяч" Яшин взял в 1963 году. В это время все советские болельщики то и дело отправляли вратаря на пенсию. Особенно после неожиданного вылета в четвертьфинале ЧМ-1962. Однако это никак не повлияло на его величие и всемирное признание. О чём тут говорить, если на его прощальный матч в 1971 году приехали настоящие звёзды мирового футбола: Герд Мюллер, Бобби Чарльтон и другие.

Но не только своими титулами и статусом Яшин изменил футбол. Именно он привнёс во вратарское искусство умение выходить из ворот и действовать по всей штрафной площади. Что любопытно, изначально в СССР такое не приветствовали и даже называли цирком. Но вскоре стало понятно, что без этого не обойтись.

Отец "тотального" футбола

Кройф (справа) в составе "Аякса", 1967 год. Фото © Wikipedia

Нельзя обойти стороной и величайшего Йохана Кройфа. Голландец, который, как никто другой, перевернул весь футбольный мир. Причём дважды: сначала как игрок, а уже потом — как тренер "Барселоны". Это сегодня "Барса" не выходит из группы Лиги чемпионов, а вот тогда о таком и думать не могли. Особенно с четырьмя подряд победами в чемпионате Испании.

Удивительное дело, но везде, где появлялся Кройф, он моментально становился абсолютной суперзвездой. Будь то "Аякс", с которым он три раза подряд выиграет Кубок чемпионов (с 1971 по 1973 год), или же "Барселона", где он с первого же сезона стал своим, принеся каталонцам заветное чемпионство. Нельзя умолчать и про успехи в сборной Нидерландов. Именно при нём "оранжевые" вышли на новый уровень, выиграв серебро ЧМ-74 и бронзу Евро-76.

К тому же он был первым, кому отдали три "Золотых мяча" подряд. Мешал ему лишь очень своенравный характер. Обуздать его в своё время мог лишь тренер "Аякса" Ринус Михелс. Зато именно они подарили миру "тотальный" футбол. Вообще, самого Кройфа нередко считают человеком, который придумал современную манеру футбола. Здесь мы даже не будем задаваться вопросом, как именно Кройф изменил футбол.

Удовольствие от футбола должны получать и зрители, и сами футболисты. Футбол — это прежде всего зрелище, в противном случае это уже не футбол Йохан Кройф Экс-футболист "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов

"Вечное" противостояние

Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото © ТАСС / AP Photo / Joan Monfort

Напоследок наши современники. Те, без кого невозможно представить футбол дня сегодняшнего: Лионель Месси и Криштиану Роналду. Да-да, мы специально их выделили вдвоём, ибо величие одного невозможно без влияния и появления в этом мире второго. Бесспорно, они были бы так же хороши, переписывали рекорды и брали бы "Золотые мячи", но их дуэль и противостояние — отдельный вид искусства.

Даже изначально кажется, что они разные настолько, что должны дополнять друг друга. Роналду — статный красавец, мечта женщин по всему свету с шикарной улыбкой и умением грамотно себя преподнести. Месси — невысокий, скромнее и аккуратнее, без такой звёздности. И это только на первый взгляд.

Да и карьеры у них слишком разные. Роналду всегда словно хотел нового вызова, а потому из "Спортинга" уезжал в "Манчестер Юнайтед", оттуда в "Реал" и дальше в "Ювентус". Он словно всегда ищет какое-то новое футбольное испытание. Потому, возможно, и вернулся в МЮ, где местная публика обожает его даже спустя 12 лет после расставания.

Месси же, напротив, навечно предан "Барселоне" и навсегда стал её легендой номер один. Он переписал какие только можно рекорды чемпионата Испании и каталонского клуба. Он тоже хотел вызовов, но всегда получал их именно в "Барсе". Особенно в годы противостояния с Роналду, когда тот был в "Реале". Кстати, даже в том, как они говорили друг о друге, — слишком разные персонажи. Вот лишь две цитаты.

— Я лучше, чем Месси. В моём понимании я лучше, чем он, и всегда буду лучше, — говорил Криштиану Роналду о извечном сопернике.

— Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было замечательно и помогло нам расти в нашей карьере. Но мы не смотрели друг на друга. Я просто хотел обойти самого себя и быть лучшим, у меня не было желания стать лучше кого-то, — говорил Лионель Месси.

На пике их карьер весь мир разделился на два лагеря: одни обожали Роналду, другие страстно любили Месси. Однако и те и другие признавали всё величие обоих футболистов сразу. Что примечательно, сейчас оба медленно, но верно идут к завершению своей карьеры, но до сих пор страшно представить, каким будет футбол без них. Пока на горизонте новой такой парочки не видно. Разве что Мбаппе, Холанд или кто-нибудь ещё...

Думаем, что и здесь бессмысленно задавать вопрос, как именно они изменили футбол. Мировые рекорды, "Золотые мячи", признание и всемирная любовь. А самое главное — вечное противостояние, без которого бы они просто не было такими, какими мы их знаем.

Авторы Шамиль Гаджиев