Обыкновенный герой: Как Александр Селихов вытащил "Спартак" в плей-офф Лиги Европы У голкипера москвичей была крайне непростая карьера, а незадолго до исторического сейва он и вовсе хотел уйти из клуба. 9 декабря, 20:43 Фото © ФК "Спартак-Москва"

95-я минута матча "Легия" – "Спартак". Москвичи уже готовились праздновать своё первое место в группе Лиги Европы и выход в плей-офф. Такой важный и долгожданный. Как вдруг судья Матей Юг назначает крайне неоднозначный пенальти в ворота "Спартака". Комментировавший матч Александр Шмурнов молил Александра Селихова взять этот удар, и именно это он и сделал. Тем самым превратившись в абсолютного героя этой трудовой победы. Однако в карьере Селихова было не всегда всё так гладко и ярко.

Из Орла до Москвы через Пермь

Воспитанник орловского футбола шёл в "Спартак" достаточно долго и тяжело. За время своей карьеры он даже успел поиграть за студенческую команду Орловского госуниверситета. Там-то его в своё время и заприметили. Однако до перехода из "Орла" в "Амкар" пришлось серьёзно попотеть. В итоге именно в Перми ярко зажглась звезда будущего вратаря красно-белых.

К слову, стать первым в "Амкаре" у Гаджи Гаджиева Селихов смог при очень серьёзной конкуренции. Выше него в ростере стояли опытные Дмитрий Хомич и Роман Герус. Однако Гаджиев доверял именно молодому воспитаннику орловского футбола. И зажигать Селихов начал почти сразу. К примеру, брал пенальти от самого дорогого легионера российского футбола бразильца Халка и спасал для "Амкара" ничью в игре с "Зенитом".

В итоге два года в Перми, после чего он едет туда, куда с детства многие мечтают попасть. В ноябре 2016 года "Спартак" объявляет о переходе Селихова. И его снова ждала тяжёлая конкуренция с Артёмом Ребровым. Однако "помогла" (если можно так сказать) ему травма тогда основного вратаря красно-белых. Причём получил её Ребров в игре с "Ливерпулем". Вышедший на замену Селихов прекрасно провёл свою часть матча и отстоял на ноль. Но тяжёлые испытания только начинались.

600 дней травмы и желание уехать из "Спартака"

Первая тяжёлая травма Селихова пришлась на 2018 год. Тогда голкипер имел все шансы сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира, но на ноль всё помножила травма ахиллова сухожилия. Вернуться в строй спортсмен смог лишь через год, но тогда основным у "Спартака" был молодой и крайне интересный Александр Максименко.

В сентябре 2019 года Селихов снова получает травму. Причём ту же самую — опять подводит ахиллово сухожилие. Снова долгое восстановление, но шансов попасть в состав у кипера стало гораздо меньше. Максименко прочно закрепился в статусе первого номера, несмотря на все перипетии и тренерскую чехарду в "Спартаке".

И снова Селихова ждал очень тяжёлый путь в основной состав. За это время Александр успел поиграть за второй "Спартак" в ФНЛ, внимания к которой, к сожалению, гораздо меньше. Да и уровень совсем не тот. Сам вратарь в начале этого года говорил о том, что готов покинуть стан красно-белых и неважно, кто будет тренировать команду.

— Что касается моего будущего в "Спартаке", контракт у меня в мае не заканчивается. Если до мая ничего не изменится, покину "Спартак". Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции, — заявлял Селихов.

Ситуация до мая сильно не изменилась. Селихов получил лишь один шанс в конце сезона при Доменико Тедеско. Зато как изменилось дело при Руе Витории. Португальца можно не любить, можно требовать его отставки, но то, как он реанимировал карьеру Селихова, дорогого стоит. Усадив на лавку Максименко, португалец дал новый шанс вратарю, про которого многие начали забывать. И Селихов им воспользовался сполна.

Вдобавок к тонне лестных отзывов — важнейшие сейвы и взятые пенальти. К примеру, в матче Лиги Европы с "Лестером" в гостях, когда забить ему не смог сам Джейми Варди — один из лучших английских нападающих наших дней. Ну а матч с "Легией" — пик этого самого возвращения. Теперь Селихова готовы на руках носить все те, для кого красно-белые цвета совсем не чужие.

С учётом ближайших матчей сборной России — неплохой вариант усиления вратарской линии. Всё внимание к Валерию Карпину и Виталию Кафанову, которые взятый в Варшаве пенальти явно мимо глаз не пропустили.

Авторы Шамиль Гаджиев