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ФХР показала форму, в которой сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде в Пекине

Из-за решения WADA наши спортсмены не смогут выступить под флагом РФ, поэтому и на джерси игроков "красной машины" он также не изображён.

9 декабря, 15:41

Видео © Twitter / Хоккей России

Федерация хоккея России показала форму, в которой наша сборная выступит на Олимпийских играх в Пекине. Видео опубликовано на странице ФХР в "Твиттере".

Так, сборная России получила два комплекта — красный и белый. Спереди у спортсменов будет изображён логотип ОКР вместо флага и герба РФ, которые по решению WADA запрещено наносить на форму. Сзади будут нанесены фамилия и номер хоккеиста.

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Добавим, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соперниками нашей сборной по хоккею на групповом этапе турнира станут команды Чехии, Дании и Швейцарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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