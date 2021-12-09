ФХР показала форму, в которой сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде в Пекине

Видео © Twitter / Хоккей России

Федерация хоккея России показала форму, в которой наша сборная выступит на Олимпийских играх в Пекине. Видео опубликовано на странице ФХР в "Твиттере".

Так, сборная России получила два комплекта — красный и белый. Спереди у спортсменов будет изображён логотип ОКР вместо флага и герба РФ, которые по решению WADA запрещено наносить на форму. Сзади будут нанесены фамилия и номер хоккеиста.