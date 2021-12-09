ФХР показала форму, в которой сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде в Пекине
Из-за решения WADA наши спортсмены не смогут выступить под флагом РФ, поэтому и на джерси игроков "красной машины" он также не изображён.
Видео © Twitter / Хоккей России
Федерация хоккея России показала форму, в которой наша сборная выступит на Олимпийских играх в Пекине. Видео опубликовано на странице ФХР в "Твиттере".
Так, сборная России получила два комплекта — красный и белый. Спереди у спортсменов будет изображён логотип ОКР вместо флага и герба РФ, которые по решению WADA запрещено наносить на форму. Сзади будут нанесены фамилия и номер хоккеиста.
Добавим, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соперниками нашей сборной по хоккею на групповом этапе турнира станут команды Чехии, Дании и Швейцарии.
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