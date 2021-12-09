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СМИ: "Ахмат" может подписать игроков "Химок", которые столкнулись с долгами по зарплате

По данным различных источников, в подмосковной команде сохраняется проблема с выплатами окладов игроков за последние несколько месяцев.

9 декабря, 14:45

Фото © ФК "Химки"

Грозненский "Ахмат" намерен подписать целый ряд игроков "Химок", если те покинут красно-чёрных из-за долгов по зарплате. Об этом пишет "Чемпионат".

По данным издания, в приглашении игроков заинтересован лично тренер "Ахмата" Андрей Талалаев. В частности, в список вошли Александр Трошечкин и Александр Филин. Как ранее отмечалось в ряде СМИ, в "Химках" существует проблема с выплатами зарплат на протяжении нескольких месяцев.

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Добавим, что после 17 туров клуб "Химки" расположился на последнем месте турнирной таблицы РПЛ, тогда как "Ахмат" идёт на седьмой строчке. Добавим, что в ближайшем туре команды сыграют между собой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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