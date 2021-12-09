СМИ: "Ахмат" может подписать игроков "Химок", которые столкнулись с долгами по зарплате

Грозненский "Ахмат" намерен подписать целый ряд игроков "Химок", если те покинут красно-чёрных из-за долгов по зарплате. Об этом пишет "Чемпионат".

По данным издания, в приглашении игроков заинтересован лично тренер "Ахмата" Андрей Талалаев. В частности, в список вошли Александр Трошечкин и Александр Филин. Как ранее отмечалось в ряде СМИ, в "Химках" существует проблема с выплатами зарплат на протяжении нескольких месяцев.