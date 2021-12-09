"Барселона", "Боруссия" и другие провалы Лиги чемпионов Турнир по-настоящему удивил целой россыпью неожиданных результатов. И пока одни покоряли новые вершины, другие не могли показать ничего дельного. Мемфис Депай, Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд © ТАСС / АР / Joan Monfort / РА / Jonathan Moscrop / Ralf Ibing

Групповой этап нынешней Лиги чемпионов завершён. Шесть недель борьбы, страстей и настоящего футбольного пиршества позади. Команды узнали свои места и строят планы на весну либо же уже на следующую еврокубковую кампанию. И пока у одних получалось удивлять экспертов и болельщиков со знаком плюс, другие же серьёзно разочаровали весь мир и пройти дальше не смогли. Лайф предлагает познакомиться с теми, кто провалил этот сезон в Лиге чемпионов и слишком рано закончил выступления.

"Барселона"

Соперники: "Бавария", "Бенфика", "Динамо" (Киев)

Главная сенсация турнира — вылет "Барселоны". Можно сколько угодно рассуждать о состоянии команды Хави, но вряд ли перед стартом группового этапа кто-то мог бы предположить, что каталонцы не смогут пройти в плей-офф турнира. Эффект Месси, не иначе. Аргентинец ушёл совсем недавно, полгода не прошло, а "Барселона" уже успела провалиться настолько знатно, что даже неловко со стороны.

Вот лишь несколько цифр. "Барселона" за шесть матчей забила всего лишь два гола. Для сравнения, "Зенит" столько же мячей за один матч отправил в ворота грозного "Ювентуса". А "Челси" и вовсе забил три за одну игру. При этом все мячи каталонцы отправили в ворота киевского "Динамо" — главного аутсайдера группы. Ключевыми стали поражения от "Баварии" или же "Бенфики" в Лиссабоне.

— Лига Европы — наша реальность. Нужно принять это и конкурировать в этом турнире, даже если это не то, чего заслуживают фанаты, — признал по окончании последнего матча главный тренер "Барселоны" Хави.

В последний раз плей-офф Лиги чемпионов без "Барселоны" проходил в далёком 2004 году. За это время успело вырасти новое поколение футболистов, которое и представить не может решающие матчи главного европейского турнира без каталонцев.

"Боруссия" (Дортмунд)

Соперники: "Аякс", "Спортинг", "Бешикташ"

Ещё одна неожиданность — "Боруссия". Дортмундцы провалились там, где от них можно было бы ждать как минимум второго места. Вряд ли перед стартом Лиги чемпионов "шмели" предполагали, что игры с "Аяксом" или же "Спортингом" станут для них такой проблемой. Однако и клуб из Амстердама, и команда из Лиссабона сумели поразить не только грозную "Боруссию", но и всех, кто наблюдал со стороны.

Причём объяснить провал "Боруссии" гораздо сложнее, чем фиаско "Барсы". В Каталонии строится новая команда, пришёл молодой тренер, ушёл многолетний и неоспоримый лидер. А вот что с "Боруссией" — загадка. Конечно, можно обратить внимание на удаления в ключевых матчах с "Аяксом" и "Спортингом", но в последнем случае вряд ли они сделали погоду, ведь к тому моменту Дортмунд уже горел со счётом 0:2.

Не спас и Эрлинг Холанд. Норвежский супербомбардир пропустил часть матчей из-за травмы. И если у «Барсы» роль играет фактор Месси, а вернее отсутствие аргентинца в составе, то у «Боруссии» — фактор Холанда. Нет Эрлинга — нет человека, готового забить. Теперь Дортмунд на пару с "Барселоной" отправляется в Лигу Европы.

"Милан"

Соперники: "Ливерпуль", "Атлетико", "Порту"

Здесь важно сразу же сказать, что "Милан" попал в группу смерти, где выйти и не выйти в плей-офф мог абсолютно каждый. Ну, наверное, кроме "Ливерпуля". Дружина Юргена Клоппа сейчас в таком порядке, что остановить её сможет очень ограниченное количество соперников. В любом случае от вернувшегося в Лигу чемпионов "Милана" болельщики ждали гораздо большего.

Особенно с учётом того, что зажигает в атаке у "россонери" легендарный Златан Ибрагимович. Он снова в "Милане", он снова хорош. Но вытащить "Милан" в плей-офф не сумел. Досадно и от того, что итальянский коллектив до последнего мог оказаться в следующей стадии, ну или хотя бы в Лиге Европы. И это при очень бодрой игре и россыпи ярких результатов. К примеру, 2:3 от "Ливерпуля" в первом туре.

— Атмосфера была потрясающей. Мы хотели обрадовать наших фанатов, но не смогли сделать этого. Мы многому научились за эти шесть матчей. Это не тот результат, который мы хотели, — заявил наставник "Милана" Стефано Пиоли.

Нет сомнений, что "Милан" ещё вернётся в ЛЧ и пошумит в ней!

"Шахтёр"

Соперники: "Реал", "Интер", "Шериф"

В такой группе говорить о шансах на выход в плей-офф было крайне непросто. Тем не менее "Шахтёру" каждый пророчил место в Лиге Европы по итогам группового этапа. Да и с учётом того, что в прошлом сезоне донецкий коллектив дважды обыгрывал тот же "Реал", а с "Интером" оба раза играл вничью. Так что нынешнее четвёртое место — это провал, причём полнейший.

Команда Роберто де Дзерби, который не так давно возглавил "Шахтёр", в этом году зацепила лишь два очка благодаря ничейным результатам матчей с "Шерифом" и "Интером". Клуб из Тирасполя, кстати, вообще прилично подпортил настроение "горнякам". Их победы над тем же "Шахтёром", а ещё и "Реалом" вообще прилично ударили по перспективам украинского коллектива. В итоге "Шериф" — в Лиге Европы, а "Шахтёр" — дома.

"Севилья"

Соперники: "Лилль", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Пожалуй, самая странная и неоднозначная группа турнира. Ни одного гранда, но зато целое сборище крепких и неуступчивых команд. И чемпион Франции — "Лилль" — оставшийся без главного тренера, и яркий "Зальцбург", и организованный "Вольфсбург". Здесь же и "Севилья", которая до последнего тура боролась за плей-офф.

И, наверное, видеть "Севилью" в Лиге Европы — привычно до жути. Однако сами андалусийцы, уверены, от подобных шуток и выражений уже устали. Они давно показали всем, что могут и хотят бороться за совсем иные результаты. Их уже не устраивает постоянное попадание во второй по значимости турнир, который они готовы выигрывать всегда. Причём в прошлом году получилось выйти именно в плей-офф ЛЧ, где на пути встала дортмундская "Боруссия".

Теперь "Севилья" уступает своё место "Зальцбургу" и "Лиллю". Австрийцы, к слову, пишут историю и впервые выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Уверяем вас, что там они ещё прилично пошумят. "Лилль" — тоже своего рода сенсация. Тренер-чемпион Кристоф Гальтье ушёл в "Ниццу", ряд лидеров команды, таких как Бубакари Сумаре, Майк Меньян или же Луис Араужо, отправились покорять новые высоты. Да и во Франции у "Лилля" не всё слава богу, зато в Лиге чемпионов полный порядок.

Впрочем, теперь можно смело принимать ставки на то, выиграет ли "Севилья" Лигу Европы. Будьте уверены, желающих сделать такой прогноз будет очень даже много.

Авторы Шамиль Гаджиев