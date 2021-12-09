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РФС не стал отменять красную карточку Соболеву, полученную в матче с "Ахматом"

Удаление форварда не помешало столичной команде одержать победу со счётом 2:1, вырвав нужный результат за несколько минут до конца игры.

9 декабря, 12:18

Фото © ФК "Спартак-Москва"

КДК РФС не стал отменять красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву, который получил её во время матча с "Ахматом". Об этом пишет "РБ-Спорт".

По данным издания, члены комитета также не стали выносить более строгого наказания. Таким образом, Соболев пропустит лишь игру против "Сочи".

КДК РФС может отменить красную карточку Соболева, полученную в игре с "Ахматом"

КДК РФС может отменить красную карточку Соболева, полученную в игре с "Ахматом"

Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Спартака" Александр Соболев получил красную карточку по ходу первого тайма матча против "Ахмата". Тем не менее это не помешало его команде одержать победу со счётом 2:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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