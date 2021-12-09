РФС не стал отменять красную карточку Соболеву, полученную в матче с "Ахматом"

КДК РФС не стал отменять красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву, который получил её во время матча с "Ахматом". Об этом пишет "РБ-Спорт".

По данным издания, члены комитета также не стали выносить более строгого наказания. Таким образом, Соболев пропустит лишь игру против "Сочи".