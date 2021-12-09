РФС не стал отменять красную карточку Соболеву, полученную в матче с "Ахматом"
Удаление форварда не помешало столичной команде одержать победу со счётом 2:1, вырвав нужный результат за несколько минут до конца игры.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
КДК РФС не стал отменять красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву, который получил её во время матча с "Ахматом". Об этом пишет "РБ-Спорт".
По данным издания, члены комитета также не стали выносить более строгого наказания. Таким образом, Соболев пропустит лишь игру против "Сочи".
Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Спартака" Александр Соболев получил красную карточку по ходу первого тайма матча против "Ахмата". Тем не менее это не помешало его команде одержать победу со счётом 2:1.
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