Московский "Спартак" перед матчем Лиги Европы с "Легией" арендовал рекламный экран, на котором разместил плакаты в свою поддержку на одном из зданий в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в собственных соцсетях.

"Варшава, ты готова? Потому что мы — да!" — написано на плакате в поддержку красно-белых.

Стоит отметить, что таким образом "Спартак" ответил полякам на их акцию перед первым матчем между командами. Тогда "Легия" разместила плакаты в свою поддержку на фасаде нескольких зданий в Москве. Как итог, польский коллектив одержал победу со счётом 1:0.