Вернули должок: "Спартак" ответил "Легии" и разместил плакаты в свою поддержку в Варшаве
Обе команды сохраняют шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы, а судьба путёвок решится в сегодняшнем противостоянии.
Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" перед матчем Лиги Европы с "Легией" арендовал рекламный экран, на котором разместил плакаты в свою поддержку на одном из зданий в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в собственных соцсетях.
"Варшава, ты готова? Потому что мы — да!" — написано на плакате в поддержку красно-белых.
Стоит отметить, что таким образом "Спартак" ответил полякам на их акцию перед первым матчем между командами. Тогда "Легия" разместила плакаты в свою поддержку на фасаде нескольких зданий в Москве. Как итог, польский коллектив одержал победу со счётом 1:0.
Напомним, матч "Легия" – "Спартак" состоится сегодня в Варшаве. В прямом эфире его покажет телеканал "Матч ТВ", начало игры — в 20:45 по московскому времени. Встреча станет решающей для обеих команд в вопросе продолжения борьбы за победу в турнире.
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