НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вернули должок: "Спартак" ответил "Легии" и разместил плакаты в свою поддержку в Варшаве

Обе команды сохраняют шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы, а судьба путёвок решится в сегодняшнем противостоянии.

9 декабря, 11:38

Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" перед матчем Лиги Европы с "Легией" арендовал рекламный экран, на котором разместил плакаты в свою поддержку на одном из зданий в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в собственных соцсетях.

"Варшава, ты готова? Потому что мы — да!" — написано на плакате в поддержку красно-белых.

Стоит отметить, что таким образом "Спартак" ответил полякам на их акцию перед первым матчем между командами. Тогда "Легия" разместила плакаты в свою поддержку на фасаде нескольких зданий в Москве. Как итог, польский коллектив одержал победу со счётом 1:0.

Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы

Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы

Напомним, матч "Легия" – "Спартак" состоится сегодня в Варшаве. В прямом эфире его покажет телеканал "Матч ТВ", начало игры — в 20:45 по московскому времени. Встреча станет решающей для обеих команд в вопросе продолжения борьбы за победу в турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1