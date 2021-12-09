Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы

Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал "Спартак" фаворитом матча против "Легии" в рамках шестого тура Лиги Европы. Об этом пишет "Матч ТВ".

"На бумаге, наверное, всё-таки "Спартак". В чемпионате он получше идёт, в Лиге Европы важные матчи с "Наполи" выиграл, с "Лестером" в последней игре сыграл хорошо", — заявил Черчесов.

Специалист заметил, что в этой игре будет болеть "за красивый футбол". Здесь важно подчеркнуть, что Черчесов был главным тренером как "Спартака", так и "Легии". Он также уверен, что игра получится напряжённой и совершенно с иным накалом, нежели в первой игре двух команд в Москве.