Черчесов назвал фаворита матча "Легия" — "Спартак" в Лиге Европы
Встреча станет решающей для красно-белых, которые имеют все шансы на выход из группы.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал "Спартак" фаворитом матча против "Легии" в рамках шестого тура Лиги Европы. Об этом пишет "Матч ТВ".
"На бумаге, наверное, всё-таки "Спартак". В чемпионате он получше идёт, в Лиге Европы важные матчи с "Наполи" выиграл, с "Лестером" в последней игре сыграл хорошо", — заявил Черчесов.
Специалист заметил, что в этой игре будет болеть "за красивый футбол". Здесь важно подчеркнуть, что Черчесов был главным тренером как "Спартака", так и "Легии". Он также уверен, что игра получится напряжённой и совершенно с иным накалом, нежели в первой игре двух команд в Москве.
Напомним, матч "Легия" — "Спартак" состоится сегодня в Варшаве. В прямом эфире его покажет телеканал "Матч ТВ", начало игры — в 20:45 по московскому времени. Встреча станет решающей для обеих команд в вопросе продолжения борьбы за победу в турнире.
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