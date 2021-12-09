В Китае пообещали, что поддержавшие бойкот Олимпиады в Пекине страны "заплатят за это"
Ранее целый ряд стран сообщил о том, что их официальные лица не поедут на Игры в Поднебесную.
© ТАСС / ЕРА / ROMAN PILIPEY
Поддержавшие дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине обязательно "заплатят за это". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций непопулярно и ведёт к самоизоляции, и они неизбежно заплатят за свои проступки", — заявил Вэньбинь.
Он также сообщил, что лидеры целого ряда стран мира уже изъявили своё желание посетить Олимпийские игры в Пекине зимой 2022 года. При этом в Китае такие решения политиков только приветствуют.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили в Австралии и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
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