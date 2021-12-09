В Китае пообещали, что поддержавшие бойкот Олимпиады в Пекине страны "заплатят за это"

Поддержавшие дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине обязательно "заплатят за это". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций непопулярно и ведёт к самоизоляции, и они неизбежно заплатят за свои проступки", — заявил Вэньбинь.