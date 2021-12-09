Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться
Он также подчеркнул, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину является ложью.
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ
Обстановка на востоке Украины, и без того накалённая, обостряется ещё больше, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
Он напомнил, что ситуация накаляется в том числе из-за поставок вооружения Киеву, это подталкивает украинские власти "к резким и опасным шагам".
"Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", — отметил Герасимов.
Глава Генштаба подчеркнул также, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.
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Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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