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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Он также подчеркнул, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину является ложью.

9 декабря, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ

Обстановка на востоке Украины, и без того накалённая, обостряется ещё больше, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Он напомнил, что ситуация накаляется в том числе из-за поставок вооружения Киеву, это подталкивает украинские власти "к резким и опасным шагам".

"Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", — отметил Герасимов.

Глава Генштаба подчеркнул также, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

"С какой карты срисовали?": Захарова нашла термин времён фашистов на "плане вторжения" РФ на Украину от Bild

"С какой карты срисовали?": Захарова нашла термин времён фашистов на "плане вторжения" РФ на Украину от Bild

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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