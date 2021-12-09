Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Обстановка на востоке Украины, и без того накалённая, обостряется ещё больше, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Он напомнил, что ситуация накаляется в том числе из-за поставок вооружения Киеву, это подталкивает украинские власти "к резким и опасным шагам".

"Любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", — отметил Герасимов.