МФЦ "Рязанский" возобновил работу после стрельбы с двумя погибшими
Воспользоваться услугами центра можно по прежнему расписанию: с восьми утра до восьми часов вечера.
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В Москве МФЦ "Рязанский", где 7 декабря открыл стрельбу по посетителям и сотрудникам 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов, вернулся к работе. Об этом сообщили в пресс-службе столичных МФЦ.
"Центр работает в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе и уточнили, что воспользоваться услугами МФЦ можно по прежнему расписанию: с восьми утра до восьми часов вечера.
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Позже Глазов признал вину и назвал причину расправы.
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