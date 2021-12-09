Гинцбург: Решение об изменении "Спутника V" под "омикрон" будет принято через 2 недели
На данный момент эта вакцина даёт наиболее широкий спектр антител, нейтрализующих вирус, отметил учёный.
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Решение об изменении вакцины от коронавируса "Спутник V" и адаптации её под новый штамм "омикрон" будет принято через две недели. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Идёт работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение, надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять", — сказал учёный в эфире телеканала "Россия 24".
Также Гинцбург отметил, что на основе опыта России и других стран, использующих в числе прочих "Спутник V", можно с уверенностью заявить о том, что эта вакцина даёт наиболее широкий спектр антител, нейтрализующих вирус.
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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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