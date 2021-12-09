Гинцбург: Решение об изменении "Спутника V" под "омикрон" будет принято через 2 недели

Решение об изменении вакцины от коронавируса "Спутник V" и адаптации её под новый штамм "омикрон" будет принято через две недели. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Идёт работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение, надо что-то менять или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять", — сказал учёный в эфире телеканала "Россия 24".