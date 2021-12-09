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За сутки в России выявили 30 209 новых случаев ковида

Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 9 925 806 заболевших.

9 декабря, 08:46

Фото © ТАСС / Пименов Роман

За сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, также зафиксированы 1181 летальный исход и 35 794 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 9 925 806 заболевших, за весь период умерло 286 004 пациента, выздоровел — 8 637 861.

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Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что с начала 2021 года в России зафиксировано более 570 тысяч случаев заражения детей коронавирусом. Он также напомнил, что уже зарегистрирована вакцина для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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