В России за 2021 год ковидом заразилось более 570 тысяч детей

В России с начала 2021 года зафиксировано более 570 тысяч случаев заражения детей коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тысяч случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период", — отметил Салагай.

Также во время заседания замглавы Минздрава напомнил, что в России уже зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Он подчеркнул, что сейчас ведомство занимается вопросом доступности препарата, при этом решение о проведении вакцинации остаётся добровольным.