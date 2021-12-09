В России за 2021 год ковидом заразилось более 570 тысяч детей
Это составляет около 9,5% от всех зафиксированных за этот период случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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В России с начала 2021 года зафиксировано более 570 тысяч случаев заражения детей коронавирусом. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
"Согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тысяч случаев ковида у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев ковида за указанный период", — отметил Салагай.
Также во время заседания замглавы Минздрава напомнил, что в России уже зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Он подчеркнул, что сейчас ведомство занимается вопросом доступности препарата, при этом решение о проведении вакцинации остаётся добровольным.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". Этот препарат близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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