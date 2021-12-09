Вирусолог Альтштейн заявил, что пандемию не получается победить из-за "кладезя" ковида

Коронавирусом можно заразиться и от человека, и от животных, поэтому, даже если инфекцию удастся подавить, полностью из популяции она не исчезнет, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

"В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда. SARS-CoV-2 — зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернётся от животных", — объяснил Альтштейн в беседе с Ura.ru.

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев отметил, что сейчас вакцинированный от ковида человек остаётся носителем инфекции, однако в будущем, возможно, будет изобретена мощная поливалентная вакцина, которая исправит это.