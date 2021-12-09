Врачи объяснили причины появления сыпи при заражении омикрон-штаммом

Врачи прокомментировали заявление британского доктора Дэвида Ллойда о том, что при заражении омикрон-штаммом у человека может появиться "необычная" сыпь. По их словам, причинами высыпаний на коже могут быть как микротромбозы, так и просто реакция организма на воспалительный процесс, возникающая не только при коронавирусе.

"Сыпь характерна не только для нового штамма "омикрон", но и для CoViD-19 вообще. Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенки сосудов, возникают микротромбозы, и это проявляется в виде сыпи на коже", — объяснил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев добавил, что поражение сосудов при ковиде влияет на свёртываемость крови, что в результате приводит к маленьким микротромбам и поражению всей капиллярной сети организма. От этого на коже и появляются высыпания. При этом врач отметил, что у детей до пяти лет сыпь может возникать чаще, так как их иммунитет ещё не до конца сформирован.