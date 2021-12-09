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Врач Дадашева назвала ранние признаки диабета

Распознать у себя болезнь можно самому до посещения врача и сдачи анализов.

9 декабря, 07:37

Фото © Pixabay

Жажда и сухость во рту, которые остаются даже после потребления напитков, частое мочеиспускание и постоянное чувство голода — эти симптомы должны насторожить человека и стать поводом пройти обследование. Об этом рассказала РИА "Новости" врач-терапевт Сури Дадашева.

Кроме того, медик отметила, что нельзя игнорировать и такие признаки, как слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран. Они тоже могут говорить о развитии сахарного диабета. Особенно внимательно относиться к своему здоровью должны те, кто имеет предрасположенность к болезни, — это люди с повышенной массой тела или страдающие артериальной гипертензией.

"Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций", посоветовала Дадашева.

Лечение сахарного диабета на ранней стадии протекает гораздо легче, поэтому важно диагностировать его как можно раньше. Для этого, пояснила Дадашева, следует раз в полгода сдавать анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c). Этот анализ покажет средний уровень сахара в крови за предшествующие два-три месяца.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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