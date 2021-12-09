Врач Дадашева назвала ранние признаки диабета

Жажда и сухость во рту, которые остаются даже после потребления напитков, частое мочеиспускание и постоянное чувство голода — эти симптомы должны насторожить человека и стать поводом пройти обследование. Об этом рассказала РИА "Новости" врач-терапевт Сури Дадашева.

Кроме того, медик отметила, что нельзя игнорировать и такие признаки, как слабость, потливость, сухость кожных покровов, плохое заживление ран. Они тоже могут говорить о развитии сахарного диабета. Особенно внимательно относиться к своему здоровью должны те, кто имеет предрасположенность к болезни, — это люди с повышенной массой тела или страдающие артериальной гипертензией.

"Для людей, находящихся в зоне риска, важно поддерживать здоровый образ жизни, нормализовать массу тела, вести регулярную физическую активность, избегать стрессовых ситуаций", — посоветовала Дадашева.

Лечение сахарного диабета на ранней стадии протекает гораздо легче, поэтому важно диагностировать его как можно раньше. Для этого, пояснила Дадашева, следует раз в полгода сдавать анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c). Этот анализ покажет средний уровень сахара в крови за предшествующие два-три месяца.