Попова: Значимые мутации ковида могут происходить каждые полгода

Значительные мутации коронавируса при активном распространении между людьми, вероятно, происходят раз в полгода. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", — сказала Попова, выступая на II Международной научно-практической конференции по коронавирусу.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день в России продолжает преобладать дельта-штамм ковида.