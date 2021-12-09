Попова: Значимые мутации ковида могут происходить каждые полгода
На сегодняшний день, по её словам, доминирующим в России остаётся дельта-штамм.
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Значительные мутации коронавируса при активном распространении между людьми, вероятно, происходят раз в полгода. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", — сказала Попова, выступая на II Международной научно-практической конференции по коронавирусу.
При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день в России продолжает преобладать дельта-штамм ковида.
Не так давно в мире был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство.
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