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Попова: Значимые мутации ковида могут происходить каждые полгода

На сегодняшний день, по её словам, доминирующим в России остаётся дельта-штамм.

9 декабря, 07:32
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Значительные мутации коронавируса при активном распространении между людьми, вероятно, происходят раз в полгода. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", — сказала Попова, выступая на II Международной научно-практической конференции по коронавирусу.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день в России продолжает преобладать дельта-штамм ковида.

Не так давно в мире был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство.

Выявивший омикрон-штамм учёный углядел связь между животными и появлением новой мутации

Выявивший омикрон-штамм учёный углядел связь между животными и появлением новой мутации

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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