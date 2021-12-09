Житель Ставрополья взорвал гранату после семейного скандала

53-летний житель села Большая Джалга Ставропольского края после семейной ссоры пригрозил жене гранатой, супруга вызвала полицию, и, казалось бы, всё должно было закончиться хорошо, но мужчина всё же смог привести устройство в действие. Об этом сообщает SHOT.

Семейная пара в тот вечер выпивала, после застолья у супругов произошла ссора, во время которой муж достал гранату. Жена испугалась и вызвала полицию. Именно правоохранители и помешали мужчине привести устройство в действие.

Повреждения после взрыва гранаты. © LIFE

Однако хозяин дома попросился в туалет и уже там воплотил в жизнь свои угрозы, взорвав другую гранату. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его увезли в больницу. Больше никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и оборот оружия.