Захарова назвала честным признание Салливана об изменении международных отношений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое", а Вашингтон активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счёт формирования новых альянсов.

"Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному — от "циничного" до "хладнокровного". В одном не откажешь — оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Он подчеркнула, что Салливан признал попытки США изменить сложившуюся в стране и мире систему за счёт формирования "новых альянсов, партнёрств и институтов", которые призваны работать в интересах Вашингтона. Захарова обратила внимание на то, что Россия уже три года указывает на эти попытки, а именно что Америка организовывает "массовку в виде "саммита демократий" и пытается развалить систему международных отношений "ради создания зоны собственного комфорта, в которой собирается единолично доминировать".