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Захарова назвала честным признание Салливана об изменении международных отношений

По её мнению, в заявлении помощника президента США прозвучало то, о чём Москва говорит уже три года.

9 декабря, 07:16
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МИД России</a></p>

Фото © VK / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое", а Вашингтон активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счёт формирования новых альянсов.

"Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному — от "циничного" до "хладнокровного". В одном не откажешь — оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Он подчеркнула, что Салливан признал попытки США изменить сложившуюся в стране и мире систему за счёт формирования "новых альянсов, партнёрств и институтов", которые призваны работать в интересах Вашингтона. Захарова обратила внимание на то, что Россия уже три года указывает на эти попытки, а именно что Америка организовывает "массовку в виде "саммита демократий" и пытается развалить систему международных отношений "ради создания зоны собственного комфорта, в которой собирается единолично доминировать".

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Ранее Лайф рассказывал, что США пригласили на "саммит за демократию", который состоится в режиме видеоконференции 9–10 декабря, 110 делегаций. Нет среди приглашённых России и Китая, а вот Тайвань среди участников значится. Не обошлось там и без Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие движением к расколу мирового сообщества. Дипломат подчеркнул, что такую линию проводят на фоне слов Джо Байдена о нежелании разделения мира на противостоящие блоки.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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