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Путин отметил влияние грязи на социальный аспект городов

По его словам, чем больше субстанции вокруг, тем хуже живётся людям с точки зрения экологии.

9 декабря, 07:04
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Президент России Владимир Путин согласился, что грязь в российских городах можно считать социальной проблемой. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее мнение в ходе встречи российского лидера с участниками Конгресса молодых учёных высказал старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Андриан Селезнёв. По его словам, такой вывод был сделан на основании изучения загрязнённости улиц Екатеринбурга.

"Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем [больше] времени эта субстанция [сохраняется], тем хуже людям живётся с точки зрения окружающей среды", — сказал в ответ Путин.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин, выступая на XX съезде "Единой России", призвал партию усилить контроль за исполнением социальных обязательств.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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