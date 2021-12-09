Путин отметил влияние грязи на социальный аспект городов

Президент России Владимир Путин согласился, что грязь в российских городах можно считать социальной проблемой. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее мнение в ходе встречи российского лидера с участниками Конгресса молодых учёных высказал старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Андриан Селезнёв. По его словам, такой вывод был сделан на основании изучения загрязнённости улиц Екатеринбурга.

"Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем [больше] времени эта субстанция [сохраняется], тем хуже людям живётся с точки зрения окружающей среды", — сказал в ответ Путин.