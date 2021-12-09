Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты

В России разработали нормы для конфискации незаконной криптовалюты. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Краснов также выступил за то, чтобы в России был законодательно закреплён термин "криптовалюта". По его словам, это необходимо для "единого и устойчивого правоприменения".