Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты
Кроме того, там считают необходимым закрепить понятие таких средств законодательно.
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В России разработали нормы для конфискации незаконной криптовалюты. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Краснов также выступил за то, чтобы в России был законодательно закреплён термин "криптовалюта". По его словам, это необходимо для "единого и устойчивого правоприменения".
Также ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за введение в России цифрового рубля. По его мнению, такая мера позволит повысить прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег.
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