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Генпрокуратура разработала нормы для конфискации криптовалюты

Кроме того, там считают необходимым закрепить понятие таких средств законодательно.

9 декабря, 06:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России разработали нормы для конфискации незаконной криптовалюты. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Краснов также выступил за то, чтобы в России был законодательно закреплён термин "криптовалюта". По его словам, это необходимо для "единого и устойчивого правоприменения".

Также ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов выступил за введение в России цифрового рубля. По его мнению, такая мера позволит повысить прозрачность расчётов, снизит риск коррупции и отмывания денег.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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