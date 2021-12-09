В Омской области погоня за лихачом превратилась в операцию по спасению роженицы. © VK / Управление МВД России по Омской области

В Омской области водитель "газели" не остановился по требованию сотрудников ДПС. Инспекторы стали преследовать лихача, однако вскоре выяснилось, что мужчина не пытался скрыться, а спешил доставить беременную дочь в роддом. Патрульные решили помочь водителю, превратив погоню в спасательную операцию.

"Начали сопровождать машину, поняли, что на грузовой "газели" [беременная девушка] далеко не уедет. Приняли решение остановиться, вышли, пересадили роженицу к себе в автомобиль", — рассказали автоинспекторы.

По пути в перинатальный центр они поняли, что девушка может не доехать, связались с ближайшим роддомом и предупредили о прибытии. Когда машина ДПС подъехала к медучреждению, роженицу на пороге уже ждали медицинские работники. Как сообщается на официальном сайте УМВД России по Омской области, роды прошли успешно. В следующий раз полицейские встретятся с мамой и её новорождённым сыном уже на выписке.