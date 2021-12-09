Суд в Москве арестовал 18-летнего юношу, угрожавшего устроить стрельбу в школе

Мещанский суд Москвы арестовал 18-летнего парня, который планировал устроить теракт в школе. Парня вычислили по комментариям в соцсетях, в которых он рассказывал о своих намерениях.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 8 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Кураева Арсения меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 февраля 2022 года", — рассказали в суде.

Напомним, о задержании юноши стало известно утром 8 декабря. Парня вычислили по комментариям в соцсетях, в которых он рассказывал о своих намерениях. При себе у него нашли травматический пистолет, три ножа и перцовые баллончики. Позднее было опубликовано видео "клятвы" стрелка-неудачника после угроз школьникам. На кадрах молодой человек просит прощения на камеру за то, что оскорбил сверстников.