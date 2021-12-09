В Петербурге учителя биологии заподозрили в развращении двух 13-летних мальчиков
Ранее мужчина уже был судим за домогательства к детям, но это не помешало ему устроиться на работу в школу.
Подозреваемый в педофилии учитель © "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержан учитель биологии школы № 1. Заявление на преподавателя написали родители двух 13-летних учеников, пишет "Mash на Мойке".
По данным следствия, 43-летний мужчина закрывался с учениками в кабинетах и совершал развратные опыты. В отношении учителя возбудили уголовное дело о развратных действиях сексуального характера. При этом отмечается, что ранее он уже был судим по аналогичной статье, однако это не помешало ему работать в школе.
Ранее Лайф писал, что обвинённого в педофилии архангельского экс-министра приговорили к пяти годам колонии. По данным следствия, Юрий Гнедышев вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.
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