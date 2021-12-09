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В Петербурге учителя биологии заподозрили в развращении двух 13-летних мальчиков

Ранее мужчина уже был судим за домогательства к детям, но это не помешало ему устроиться на работу в школу.

9 декабря, 07:21
<p>Подозреваемый в педофилии учитель © <a href="https://t.me/mashmoyka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Подозреваемый в педофилии учитель © "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержан учитель биологии школы № 1. Заявление на преподавателя написали родители двух 13-летних учеников, пишет "Mash на Мойке".

По данным следствия, 43-летний мужчина закрывался с учениками в кабинетах и совершал развратные опыты. В отношении учителя возбудили уголовное дело о развратных действиях сексуального характера. При этом отмечается, что ранее он уже был судим по аналогичной статье, однако это не помешало ему работать в школе.

Ранее Лайф писал, что обвинённого в педофилии архангельского экс-министра приговорили к пяти годам колонии. По данным следствия, Юрий Гнедышев вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

Россиянка решила обезопасить детей от педофилов и обнаружила форум маньяков

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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