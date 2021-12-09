Диетолог Королёва назвала продукты, которые вредно есть до завтрака

Употребление кофе до завтрака уменьшает всасываемость полезных веществ в организме, его лучше заменить на стакан воды с лимонным соком, рассказала в беседе с "Москвой 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

Всё дело в том, что кофе может привести к изменениям уровня артериального давления, ещё он оказывает возбуждающее действие на организм, а это для только что проснувшегося человека не очень-то полезно. Завтрак, которого позднее всё же дождётся организм, может не усвоиться в полном объёме, потому как этот напиток нарушает процесс усвоения железа, кальция, цинка и магния — важных минералов для здоровья человека. Вместо кофе лучше выпить стакан воды с лимонным соком, поскольку он может поддержать щелочную среду организма и подготовить к завтраку, пояснила Королёва.

"Не следует есть натощак свежие овощи и фрукты. Они требуют хорошей секреторной ферментативной активности ЖКТ, а утром он не всегда пробуждён, чтобы быть полезным в переваривании этого перечня продуктов", — предупредила диетолог.

Заядлым любителям бекона специалист советует воздержаться от него в утренние часы, так как копчёностям, жирным продуктам организм не обрадуется, поскольку утром ещё недостаточно секреторной активности желудочно-кишечного тракта, он не готов принять такие продукты. Специалист советует порадовать организм кашей с кусочками фруктов и орехов или тостом со слабосолёной сёмгой и авокадо или яйцом, приготовленным с овощами и зеленью, говорит эксперт.

"При хорошей переносимости это могут быть кисломолочные продукты. Например, творог с брокколи и орешками. Женщинам и мужчинам 40–45+ особенно важны белковые завтраки. Три-четыре белковых завтрака должны быть на неделе, чтобы поддержать здоровье щитовидной железы и не только", — поделилась Маргарита Королёва.