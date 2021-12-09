Политолог Межуев объяснил отказ США от энергетических санкций против России

США отказались вводить санкции против России в сфере энергетики, потому что тогда Москва займётся экспортом оружия и начнёт вести себя менее предсказуемо. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Борис Межуев.

"Если у России не будет возможности наполнять собственный бюджет, то у неё не останется никакого другого выхода, кроме как использования военной силы: продажи оружия и т.д. Россия будет вести себя менее предсказуемо, как они считают", — уточнил эксперт.

По его оценке, санкции США против энергетического сектора стали бы "ударом по Европе", поскольку привели бы к росту цен на газ и нефть. Мажуев также объяснил, что ограничения эффективны только тогда, когда ставят страну в "положение изгоя". Но выставить Россию таковым не представляется возможным.

"Для этого государство должно быть особенным. Иран, например, который не имеет ядерного оружия. Но не Россия, конечно же", — заключил он.