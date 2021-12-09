Политолог Межуев объяснил отказ США от энергетических санкций против России
Подобные ограничения будут "разрушительными" для целей, которые Вашингтон ставит перед собой. От этого пострадают их европейские союзники, полагает собеседник Лайфа.
© ТАСС / Stefan Sauer / dpa
США отказались вводить санкции против России в сфере энергетики, потому что тогда Москва займётся экспортом оружия и начнёт вести себя менее предсказуемо. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Борис Межуев.
"Если у России не будет возможности наполнять собственный бюджет, то у неё не останется никакого другого выхода, кроме как использования военной силы: продажи оружия и т.д. Россия будет вести себя менее предсказуемо, как они считают", — уточнил эксперт.
По его оценке, санкции США против энергетического сектора стали бы "ударом по Европе", поскольку привели бы к росту цен на газ и нефть. Мажуев также объяснил, что ограничения эффективны только тогда, когда ставят страну в "положение изгоя". Но выставить Россию таковым не представляется возможным.
"Для этого государство должно быть особенным. Иран, например, который не имеет ядерного оружия. Но не Россия, конечно же", — заключил он.
Ранее Лайф рассказал, что британцы испугались холодной зимы из-за антироссийских санкций США. Читатели британского издания The Telegraph, комментируя переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена, выразили опасения, что в случае принятия рестрикций Европа вовсе останется без газа.
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