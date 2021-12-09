Москвичка спрятала девушку-инвалида и пыталась продать её квартиру с помощью легенды о Бали
Стало известно, что женщина уже была судима по делу о фиктивной регистрации недвижимости.
Собственница квартиры © SHOT
В Москве мужчина собирался купить квартиру у 20-летней девушки-инвалида. Однако на сделку пришла не собственница, а 43-летняя Маргарита К., которая представилась подругой умершей матери девушки и сообщила, что та улетела жить на Бали. Покупатель не поверил в историю Маргариты и пошёл разбираться в полицию.
Оказалось, что девушка никуда не уезжала и Маргарита К. намеренно скрывала её. Как сообщает телеграм-канал Shot, девушка, с рождения имеющая инвалидность, получила в наследство две квартиры в Москве. Однако распоряжаться недвижимостью стала её знакомая Маргарита. В одну из квартир женщина поселила свою мать, а вторую сдала в аренду. Причём все деньги девушки, в том числе выплаты по инвалидности, Маргарита забирала себе. Также она не давала своей знакомой проходить лечение, иначе её могли бы признать недееспособной и московские квартиры достались бы государству.
По данным телеграм-канала, Маргарита К. уже была судима по делу о фиктивной регистрации недвижимости. В связи с инцидентом следственные органы проводят проверку.
Ранее мошенники под видом спецоперации убедили музейную работницу МГУ "продать" две квартиры. Поняв, что её обманули, женщина обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело, общий ущерб оценивается в более чем 19 миллионов.
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